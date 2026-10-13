Cảnh báo: 3 trường hợp bị hoãn xuất cảnh vì nghĩa vụ thuế

Những trường hợp bị hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế, có một số trường hợp bị hoãn xuất cảnh. Trường hợp thứ nhất người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Nhóm này gồm cá nhân kinh doanh (CNKD), chủ hộ kinh doanh (chủ HKD), người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Về thời hạn thực hiện thủ tục: sau 90 ngày kể từ ngày thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo về việc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế, Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn chi tiết các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và giải pháp để hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: CP

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, nếu người nộp thuế vẫn chưa thực hiện các thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

“Người nộp thuế có 120 ngày để hoàn thành các thủ tục trước khi cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh”, Cục Thuế nêu.

Trường hợp thứ hai là người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể,...

Đối với trường hợp chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên sẽ bị hoãn xuất cảnh. Đối với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi từ doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên cũng nằm trong diện này.

Trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên website ngành Thuế. Hết 30 ngày, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp thứ 3 là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cục Thuế cho biết đối với người nước ngoài có tiền thuế nợ quá hạn mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế cần chủ động thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Tương tự, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn tồn đọng trước khi xuất cảnh.

Bỏ tạm hoãn xuất cảnh thế nào?

Đối với trường hợp thứ nhất, người nộp thuế thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với CNKD, chủ HKD; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

“Người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh”, Cục Thuế lưu ý.

Đối với trường hợp thứ hai, đối chủ hộ kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng.

“Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi việc nộp tiền được ghi nhận và số nợ thuế còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, thông tin tuyên truyền nêu thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong khoảng 3–5 phút”, Cục Thuế nêu.

Đối với trường hợp thứ ba, người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Có thể thực hiện nộp tiền qua eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế theo hướng dẫn phù hợp với trường hợp cụ thể.