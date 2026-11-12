Canh bạc khổng lồ từ phim tiêu tốn nhiều tiền nhất của Ấn Độ

Ngay từ những ngày đầu công bố, dự án điện ảnh hai phần chuyển thể từ sử thi Ấn Độ cổ đại Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới mộ điệu điện ảnh toàn cầu.

Song quy mô thực sự của dự án chỉ được hé lộ qua những tuyên bố từ nhà sản xuất Namit Malhotra. Với tổng kinh phí lên tới 500 triệu USD, trong đó riêng phần đầu tiên ngốn khoảng 200 triệu USD, Ramayana chính thức vượt mặt mọi bom tấn Hollywood thông thường để trở thành một trong những dự án phim ảnh có mức đầu tư lớn chưa từng thấy.

Thách thức cho 'Ramayana'

Theo phân tích từ các chuyên gia tài chính và thương mại quốc tế đăng tải trên tờ Livemint, để một tác phẩm điện ảnh đạt ngưỡng hòa vốn, sau khi trừ đi tỷ lệ ăn chia doanh thu với các cụm rạp, mức doanh thu toàn cầu cần đạt được phải gấp khoảng 2,5 lần tổng chi phí sản xuất. Điều đó đồng nghĩa với việc Ramayana sẽ cần phải thu về khoảng 1,2 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.

Con số này không chỉ là một kỷ lục, mà theo giới quan sát, nó mang tính chất "bất khả thi" nếu đặt lên bàn cân so sánh với lịch sử phòng vé Ấn Độ. Cho đến nay, bộ phim giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh nước này là Dangal (2016) do Aamir Khan cầm trịch cũng chỉ dừng lại ở mốc 240 triệu USD trên toàn cầu. Thậm chí, các bom tấn đình đám gần đây như Baahubali 2, KGF: Chapter 2 hay Pushpa 2 cũng chỉ dao động trong khoảng từ 130 đến 190 triệu USD doanh thu. Như vậy, Ramayana buộc phải xô đổ và vượt qua kỷ lục của bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ấn Độ tới 2,5 lần mới có thể chạm tay vào điểm hòa vốn thuần túy từ phòng vé.

Bom tấn Ramayan gây chú ý với kinh phí được công bố lên tới 500 triệu USD. Ảnh: Indian Express.

Theo số liệu từ Sacnilk, chỉ trong những ngày đầu công chiếu dịp lễ Diwali, Ramayana đã càn quét các phòng vé nội địa lẫn quốc tế. Tổng doanh thu toàn cầu nhanh chóng vượt mốc 100 triệu USD sau một tuần trình làng. Phim cũng thiết lập hàng loạt kỷ lục mới như phim có doanh thu mở màn IMAX cao nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ tại thị trường quốc tế (đạt gần 6 triệu USD riêng từ định dạng này) và mức doanh thu ngoại địa lớn nhất trong năm đối với một tác phẩm Bollywood.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực phát hành phim, cú nổ phòng vé trong tuần đầu tiên nhờ hiệu ứng lễ hội và lượng người hâm mộ đông đảo vẫn chưa đủ để giải quyết bài toán dài hạn. Biên độ lợi nhuận của phim sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu ứng truyền miệng trong những tuần tiếp theo, cũng như khả năng bứt phá tại các thị trường nước ngoài khó tính như Bắc Mỹ, Trung Đông và đặc biệt là thị trường Trung Quốc - nơi các sử thi châu Á từng gặt hái nhiều thành công bất ngờ.

Trên Indian Express, ông Akshaye Rathi - chuyên gia trong lĩnh vực phát hành phim nhận định: "Nếu có chiến lược tiếp thị phù hợp, không có lý do gì bộ phim lại không thể thành công tại Trung Quốc cũng như nhiều thị trường quốc tế khác. Đối với khán giả nước ngoài, Ramayana có câu chuyện mới lạ, lôi cuốn".

Chiến lược của nhà sản xuất

Trước những lo ngại về bài toán thu hồi vốn, nhà sản xuất Namit Malhotra lại tỏ ra lạc quan. Nhà sản xuất khẳng định ông không quá lo lắng về việc toàn bộ chi phí sản xuất phải được bù đắp hoàn toàn từ tiền bán vé rạp.

Theo kế hoạch từ ê-kíp sản xuất, mô hình kinh doanh của Ramayana được mở rộng sang hệ sinh thái giải trí toàn diện tương tự các thương hiệu bom tấn Hollywood.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông nhấn mạnh: "Tôi không bị chi phối bởi tư duy 'kế toán' kiểu như phim này thu về hay thua lỗ bao nhiêu tiền. Nếu không thu lợi nhuận từ bản chiếu rạp, chúng tôi sẽ kiếm tiền từ việc bán merchandise. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ kiếm thêm từ công viên chủ đề hoặc bằng những con đường khác".

Ông cho biết chính sức mạnh từ câu chuyện gốc của sử thi Ramayana đã tạo nên nền tảng vững chắc nhất cho bộ phim.

"Dưới góc độ một doanh nhân, tôi không muốn phát biểu mang tính tâm linh", ông chia sẻ. "Nhưng thực sự, nếu bạn làm đúng cách, tác phẩm không thể không thành công. Tôi có một niềm tin cốt lõi rằng nếu chúng tôi làm Ramayana thật tốt và khán giả yêu thích nó, bài toán tài chính chắc chắn sẽ ổn định. Không có gì phải tranh cãi hay bàn luận về điều này và tôi không nghĩ có ai trên đời đủ thông minh để dùng logic thương mại hay khoa học để bác bỏ nó".

Bộ phim sử thi Ấn Độ nhanh chóng vượt mốc 100 triệu USD sau một tuần trình làng. Ảnh: Prime Focus.

Đây không phải lần đầu tiên Namit Malhotra chia sẻ về kế hoạch dài hạn dành cho tác phẩm sử thi này. Tại sự kiện ra mắt phim ở Hyderabad (Ấn Độ), nhà sản xuất giải thích tham vọng lớn hơn của ê-kíp là tạo ra một hệ sinh thái giải trí có thể tiếp tục gắn kết với khán giả rất lâu sau khi hai phần phim ra mắt.

"Ramayana từ lâu đã là một triết lý sống. Đó là câu chuyện mà tất cả chúng ta đều lớn lên cùng nó, qua nhiều thế hệ từ thời cha ông. Ngay từ khi bắt đầu phác thảo ý tưởng, chúng tôi đã xác định đây không chỉ đơn thuần là một bộ phim điện ảnh. Tầm nhìn của đội ngũ sản xuất không phải là khép lại câu chuyện sau hai phần phim, mà xem đó là điểm khởi đầu để mở ra một thế giới rộng lớn hơn", nhà sản xuất nhấn mạnh.

Chiến lược của ê-kíp là phát triển hệ sinh thái Ramayana bao gồm việc sản xuất các tựa game ăn theo, dòng sản phẩm thương mại đa dạng từ thời trang, đồ chơi, thiết bị công nghệ đến đồ trang trí nội thất.

Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất còn hướng tới việc phát triển các phần phim ngoại truyện, phim truyền hình, hoạt hình, xây dựng khu trải nghiệm công viên chủ đề và đưa Ramayana lên sân khấu nhạc kịch. Ngoài ra, các công nghệ tiên tiến như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và vũ trụ ảo (metaverse) cũng nằm trong tầm nhìn của nhà sản xuất nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khán giả toàn cầu.