Canh bạc 10 triệu USD của Mercedes với thần đồng F1 chưa có bằng lái

Chưa có bằng lái xe đường phố, Kimi Antonelli đã được Mercedes trao suất đua F1 từ năm 11 tuổi. Ảnh: Timmy Huynh/WSJ.

Khi Lewis Hamilton rời Mercedes vào tháng 12/2024, đội đua F1 có vô vàn lựa chọn sáng giá trên thế giới. Thế nhưng, họ lại trao chiếc ghế của nhà vô địch 7 lần cho Kimi Antonelli (sinh năm 2006), một thiếu niên khi ấy còn chưa có bằng lái xe đường phố.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định táo bạo ấy là 7 năm đào tạo, hàng nghìn giờ chuẩn bị và khoản đầu tư 10 triệu USD, WSJ đưa tin.

Mercedes phát hiện Antonelli sau khi chứng kiến tài năng của thần đồng go-kart đến từ Bologna (Italy). Cuối tháng 1/2025, Kimi vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe đua, khoảng 6 tuần trước chặng đua F1 đầu tiên tại Australia vào tháng 3/2025.

Hai năm sau quyết định bổ nhiệm, khoản đầu tư của Mercedes đang đứng trước cơ hội mang lại thành quả lớn. Ở tuổi 20, Antonelli có thể trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử F1 nếu các kết quả thuận lợi đến vào cuối tuần này tại Austin (Mỹ). Dù chưa thể đăng quang ngay, anh vẫn đứng trước cơ hội phá kỷ lục của Sebastian Vettel, người từng vô địch thế giới ở tuổi 23.

Kể từ khi phát hiện ra Antonelli là một thần đồng đua xe go-kart 11 tuổi, Mercedes đã bắt tay vào đào tạo anh. Ảnh: Paul Ripke/Mercedes-Benz Grand Prix Limited.

Canh bạc triệu USD với tài năng trẻ

Ngay cả trong môi trường tuyển chọn khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao, phát hiện một nhà vô địch F1 tiềm năng từ khi còn học tiểu học vẫn là quyết định đầy rủi ro. Rất ít người có thể nhìn một cậu bé nặng 32 kg và hình dung thiếu niên này đủ sức điều khiển khối động cơ F1 có công suất gần 1.000 mã lực.

Toto Wolff, Giám đốc điều hành đội đua Mercedes, là một trong số đó.

“Ngay từ khi còn rất nhỏ, bạn đã có thể nhận ra một đứa trẻ có tố chất đặc biệt hay không”, Wolff nói. Theo ông, khả năng kiểm soát xe dưới trời mưa, phản xạ và sự can đảm khi chạy ở tốc độ cao là những dấu hiệu quan trọng để đánh giá tiềm năng của một tay đua trẻ F1.

Trong khi Ferrari cho rằng Antonelli còn quá trẻ và nhỏ con, Wolff nhìn thấy cơ hội từ những vòng đua go-kart của cậu bé. Ông quyết định đầu tư vào một tài năng chưa có bề dày kinh nghiệm đỉnh cao.

Đây không phải canh bạc rẻ tiền. Một mùa giải đua go-kart có thể khiến gia đình tay đua tốn hơn 200.000 USD. Vì vậy, khi đưa một vận động viên trẻ vào chương trình đào tạo, các đội F1 thường chỉ chọn số ít gương mặt mà họ tin tưởng.

Mercedes khi đó có 6 tay đua từ 11 đến 17 tuổi trong chương trình phát triển. Với Antonelli, đội đua chi trả toàn bộ chi phí, từ các giải kart, huấn luyện thể lực, chế độ dinh dưỡng đến trang thiết bị và những chặng đua xe công thức cấp thấp.

“Chúng tôi trả chi phí đi lại, thuê huấn luyện viên thể lực và dinh dưỡng, mua giày đua, đồ bảo hộ, găng tay và mũ bảo hiểm. Bạn chỉ cần tập trung lái xe”, Wolff nói.

Sự hỗ trợ này đi kèm kỳ vọng về thành tích. Antonelli lần lượt chứng minh mình xứng đáng với khoản đầu tư, qua đó thuyết phục Mercedes tiếp tục đầu tư.

Antonelli được Toto Wolff đưa đến chặng đua Monaco Grand Prix 2018. Ảnh: Paul Ripke/Mercedes-Benz Grand Prix Limited.

Hành trình phía sau chiếc ghế F1

Mercedes không chỉ giúp Antonelli cải thiện kỹ năng trên đường đua. Đội còn chuẩn bị cho anh những yêu cầu khác của một tay đua F1, từ giao tiếp với truyền thông, xây dựng hình ảnh cá nhân đến khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Đây là ngôn ngữ quan trọng trong việc trao đổi giữa tay đua, kỹ sư và đội ngũ chiến thuật.

Antonelli cũng được đưa đến các chặng Grand Prix để quan sát cách một đội F1 vận hành. Những trải nghiệm này giúp anh tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp từ sớm, thay vì phải làm quen mọi thứ khi chính thức ra mắt.

“Không có đứa trẻ 16 tuổi nào khác có cơ hội chứng kiến những gì diễn ra bên trong một đội đua F1 như cậu ấy”, Wolff nói.

Mùa xuân năm 2024, Antonelli lần đầu thử nghiệm xe F1 trong một buổi chạy kín tại Áo, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khả năng lái xe dưới trời mưa từng gây ấn tượng với Mercedes, nhưng lần này, anh phải đối mặt với tuyết và áp lực từ hàng chục kỹ sư, thợ máy theo dõi từng vòng chạy.

Theo lời kể của những người có mặt, Antonelli đã ngạc nhiên hỏi liệu tất cả những người đó có thực sự đến chỉ để phục vụ buổi thử nghiệm của mình hay không.

Vài tháng sau, anh giành chiến thắng đầu tiên tại Formula 2 (F2), giải đua cấp dưới F1. Mercedes quyết định đưa tay đua trẻ lên thay Hamilton và công bố lựa chọn vào mùa hè năm đó. Gói đãi ngộ hàng năm của Antonelli được cho là khoảng 2 triệu USD.

Andrew Shovlin, Giám đốc Kỹ thuật Đường đua của Mercedes, thừa nhận đội từng lo ngại lượng kiến thức cần truyền đạt có thể vượt quá khả năng tiếp thu của một tay đua trẻ. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị từ sớm giúp Antonelli nhanh chóng thích nghi với buồng lái và các yêu cầu kỹ thuật.

Buổi thử nghiệm F1 đầu tiên của Antonelli vào mùa xuân 2024 tại Áo. Ảnh: Mercedes-Benz Grand Prix Limited.

Mùa giải tân binh khắc nghiệt

Dù sở hữu tiềm năng lớn, Antonelli vẫn phải trải qua những khó khăn thường thấy ở mùa giải F1 đầu tiên. Chiếc xe Mercedes chưa đủ sức cạnh tranh chức vô địch, trong khi đội đua ưu tiên phát triển cho mùa giải 2026, thời điểm những thay đổi lớn về luật kỹ thuật sẽ tác động đáng kể đến cách vận hành xe.

Mercedes kỳ vọng tuổi trẻ, hàng trăm giờ tập luyện trên hệ thống mô phỏng và khả năng tiếp thu nhanh sẽ giúp Antonelli thích nghi. Mục tiêu ban đầu của anh là tích lũy kinh nghiệm, hạn chế sai lầm và chuẩn bị cho những mùa giải F1 tiếp theo.

Wolff không kỳ vọng học trò tránh được mọi thất bại. Ông dự đoán mùa giải đầu tiên sẽ có cả những khoảnh khắc xuất sắc lẫn những sai lầm khiến đội đua thất vọng. Điều quan trọng là Mercedes tiếp tục kiên nhẫn với lựa chọn của mình.

Antonelli về thứ 4 ngay trong chặng ra mắt tại Australia, diễn ra vào tháng 3/2025, nhưng sau đó trải qua giai đoạn sa sút, không ghi điểm ở 6/7 chặng đua. Tại Grand Prix Bỉ cuối tháng 7/2025, anh bật khóc trước ống kính truyền thông sau khi thất vọng với kết quả buổi đua phân hạng (Qualifying).

Những thời điểm như vậy thử thách cả tay đua lẫn niềm tin của đội ngũ phát triển. Tuy nhiên, Mercedes vẫn kiên trì với kế hoạch dài hạn, trong khi Antonelli tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và cải thiện phong độ tại F1.

Với Wolff, quyết định đầu tư vào Antonelli không chỉ dựa trên những thành tích trước mắt, mà còn xuất phát từ niềm tin vào năng lực tự nhiên của tay đua trẻ.

“Có những đứa trẻ sinh ra đã là tay đua cừ khôi. Cậu ấy là một trong số đó”, ông nói.