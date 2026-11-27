Canh ám làng Lam - Hương vị vương vấn bên dòng Vĩnh Định
Về thăm làng Lam Thủy bên dòng Vĩnh Định hiền hòa, du khách không chỉ được tìm hiểu những "địa chỉ đỏ" ghi dấu lịch sử hào hùng, mà còn vương vấn mãi với hương vị ẩm thực đượm tình quê. Dân dã, mộc mạc nhưng đầy tinh tế, món canh ám là sự kết hợp giữa cá lóc đồng ngọt thịt với vị chua thanh tự nhiên của rau sông cùng chén nước lèo thơm bùi đã trở thành một thức quà quê độc đáo.
Thái Diệu- Võ Quốc (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202611/canh-am-lang-lam-huong-vi-vuong-van-ben-dong-vinh-dinh-d7639fd/