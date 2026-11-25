Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật hàng hải và đường thủy tại khu vực

Theo Thông tư 07 của Bộ Xây dựng, phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ trải dài khoảng 194km dọc sông Hậu từ biển vào, qua địa phận bốn tỉnh, TP gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang, cùng khoảng 80km bờ biển.

Luồng hàng hải trên sông Hậu qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong khu vực có ba tuyến luồng hàng hải công cộng, tổng chiều dài hơn 303km, gồm: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Luồng hàng hải Định An - Sông Hậu và Luồng hàng hải Trần Đề. Các tuyến luồng này giữ vai trò quan trọng trong vận tải, lưu thông hàng hóa, kết nối ĐBSCL với TP.HCM, các vùng kinh tế lân cận, tuyến vận tải biển Bắc - Nam và mạng lưới hàng hải quốc tế, trong đó có tuyến vận tải thủy quốc tế Việt Nam - Campuchia. Từ thực tiễn trên, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Theo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, năm 2026, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn đẩy mạnh phổ biến pháp luật thông qua việc đăng tải bài viết, tài liệu trên trang thông tin điện tử; gửi văn bản, bản tin pháp luật định kỳ đến các doanh nghiệp cảng, đại lý hàng hải, chủ tàu và chủ phương tiện.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền cho hơn 150 lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải đến các cá nhân, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Việc tuyên truyền được thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cụ thể, đối với chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển và thuyền viên, nội dung tuyên truyền chú trọng các điều kiện an toàn tàu thuyền, bố trí thuyền viên, hành trình và neo đậu; đối với doanh nghiệp khai thác cảng, tập trung vào an toàn khai thác, xếp dỡ hàng hóa và phòng ngừa ô nhiễm; đối với người điều khiển phương tiện, hướng dẫn chấp hành báo hiệu, quy tắc phòng ngừa va chạm và hành trình đúng luồng, tuyến.

Gắn tuyên truyền với kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm

Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, điểm nhấn trong công tác này là việc kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật với hoạt động kiểm tra, giám sát thực tế tại tàu thuyền, cầu cảng, bến cảng và khu vực neo đậu.

Cán bộ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra mà còn trực tiếp giải thích các quy định có liên quan, chỉ ra nguy cơ mất an toàn và hướng dẫn biện pháp khắc phục phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp. Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với kiểm tra, giám sát. Qua đó, doanh nghiệp, thuyền trưởng và thuyền viên từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành các quy định về an toàn hàng hải, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành.

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tuyên truyền pháp luật hàng hải cho các chủ doanh nghiệp, tàu thuyền, tàu đánh cá hoạt động trên luồng hàng hải đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

"Thông qua kiểm tra, các quy định pháp luật được cụ thể hóa bằng những yêu cầu thực tế, giúp tổ chức, cá nhân nhận diện nguy cơ mất an toàn, hiểu rõ trách nhiệm và chủ động khắc phục, chấp hành. Ngược lại, những tồn tại, vi phạm được phát hiện cũng là cơ sở để Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ xác định đúng vấn đề, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, tập trung vào những lĩnh vực còn tiềm ẩn nguy cơ. Qua đó, công tác tuyên truyền không dừng lại ở việc phổ biến quy định mà từng bước đi vào thực chất, gắn với phòng ngừa vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải", ông Vũ Đăng Vượng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, cho biết.

Thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải và đường thủy theo hướng thiết thực, tập trung vào các đối tượng chịu sự tác động của pháp luật, chú trọng quy định mới và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, đơn vị gắn công tác tuyên truyền với kiểm tra, giám sát chuyên ngành và phối hợp xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ công chức cũng là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành trong tình hình mới.