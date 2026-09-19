Căng thẳng với truyền thông, ông Trump cấm 3 hãng tin vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico

Theo BBC, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 18/9, ông Trump cáo buộc: “Các cơ quan truyền thông không nên được phép liên tục viết hoặc đưa tin hư cấu và dối trá khi nói về Tổng thống Mỹ, chính quyền Trump hay nước Mỹ. Các cơ quan truyền thông khác sẽ tiếp tục bị cấm". Người đứng đầu nước Mỹ không đề cập cụ thể đến tin bài hay nội dung đưa tin nào đã dẫn đến động thái này.

Sau đó, ông Trump gọi đây là “lệnh cấm rất đơn giản”, song không giải thích cách thức thực hiện. Hiện chưa rõ liệu các nhân viên của những hãng tin trên có bị ngăn vào khuôn viên Nhà Trắng hay không. Theo các nhà quan sát, động thái của ông Trump nhiều khả năng sẽ vấp phải các thách thức pháp lý.

Các phóng viên của Politico và CNN vẫn có mặt trong khuôn viên Nhà Trắng ngay sau khi thông báo được đưa ra. Một nhóm nhà báo của CNN cũng đi cùng Phó Tổng thống JD Vance tới và rời khỏi một sự kiện tại bang Iowa.

CNN nhanh chóng chỉ trích tuyên bố của ông Trump và cho rằng lệnh cấm nếu được thực hiện sẽ là bất hợp pháp. CNN khẳng định “hoàn toàn ủng hộ đội ngũ phóng viên tại Nhà Trắng cũng như hoạt động đưa tin công bằng và chính xác của họ”. CNN tuyên bố: “Theo Hiến pháp Mỹ, chúng tôi có quyền thực hiện hoạt động đưa tin mà không bị chính phủ cản trở hoặc can thiệp. Nếu lệnh cấm mà Tổng thống Trump đe dọa được thực hiện, đó sẽ là một cuộc tấn công trái phép nhằm vào quyền cơ bản được Hiến pháp bảo vệ này.”

Politico cũng ra tuyên bố cho biết cơ quan này “sẽ tiếp tục đưa tin công tâm về Nhà Trắng hiện tại cũng như các chính quyền tương lai”. “Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền được Tu chính án thứ 1 bảo đảm trước bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế những quyền này".

MS NOW, trước đây có tên MSNBC, từ chối bình luận.

Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Jacqui Heinrich cho biết tổ chức này đứng ra bảo vệ các đồng nghiệp “đang bị nhắm tới chỉ vì họ làm công việc của mình”.