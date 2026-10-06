Căng thẳng Trung Đông gia tăng, Mỹ duyệt bán hơn 1 tỷ USD vũ khí cho UAE, Kuwait

Đài CNA trích dẫn tuyên bố ngày 5/10 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Thương vụ đề xuất này sẽ nâng cao năng lực của UAE trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai thông qua việc phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu cũng như cải thiện khả năng tác chiến phối hợp với các lực lượng Mỹ".

Tuyên bố cũng nêu rõ thương vụ này "sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đối tác quốc phòng quan trọng."

Trực thăng MH-60S của Hải quân Mỹ phóng APKWS trong một cuộc tập luyện kiểm tra năng lực tác chiến bằng đạn thật. Ảnh: Roya News

Hệ thống APKWS giúp chuyển đổi các loại tên lửa không điều khiển thành vũ khí có độ chính xác cao, có thể sử dụng cho các mục đích như bắn hạ máy bay không người lái (UAV), qua đó tránh việc phải dùng đến các loại tên lửa đắt tiền để bắn hạ những phương tiện bay có chi phí thấp hơn nhiều.

UAE cùng các quốc gia Vùng Vịnh khác là đồng minh của Mỹ và đã chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang, đặc biệt liên quan đến các vụ tấn công trả đũa của Iran. Các lực lượng Tehran đã nhiều lần phóng UAV và tên lửa vào các mục tiêu ở những nước này.

Cũng trong ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ trị giá 400 triệu USD cho Kuwait, một quốc gia Vùng Vịnh khác, gói "dịch vụ sửa chữa và hoàn trả" tên lửa Patriot. Đây là loại tên lửa đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn các vụ tấn công từ phía Iran tại khu vực.

"Kuwait sẽ sử dụng năng lực được tăng cường này để củng cố khả năng phòng thủ nội địa và sẽ không gặp khó khăn gì trong việc đưa các trang thiết bị và dịch vụ này vào biên chế lực lượng vũ trang của mình”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.