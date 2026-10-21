Căng thẳng Triều Tiên-Hàn Quốc: Bình Nhưỡng cảnh báo đáp trả nếu bị đe dọa

Bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên thị sát biên giới với Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 21/10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái Chủ tịch Kim Jong Un đã kiểm tra công tác củng cố phòng tuyến dọc biên giới liên Triều.

Theo KCNA, đi cùng bà Kim Yo Jong là ông Pak Jong Chon, cố vấn Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Các quan chức đã kiểm tra các vị trí trọng yếu dọc biên giới phía Nam nhằm đánh giá tiến độ dự án củng cố phòng tuyến.

Tại đây, ông Pak Jong Chon cáo buộc Hàn Quốc đưa ra những tuyên bố “cố ý, có tính toán trước và vô lý” rằng binh sĩ Triều Tiên đã vượt biên giới.

Ông Pak nói rõ: “Quân đội của chúng ta hiểu rõ đường biên giới của mình hơn bất kỳ ai khác, và chúng ta đang làm những gì cần làm trên lãnh thổ của mình”.

Quan chức này kêu gọi binh sĩ Triều Tiên biến đường biên giới thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, đồng thời yêu cầu có hành động quân sự “thành thạo, chuyên biệt và áp đảo” để đáp trả những động thái mà ông gọi là liều lĩnh của đối phương.

Trong khi đó, bà Kim Yo Jong cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh củng cố biên giới với quốc gia đối địch để phòng tuyến trở nên “bất khả xâm phạm mãi mãi”. Theo bà, không gì có thể ngăn cản quá trình này.

Bà lưu ý, giới lãnh đạo quân sự Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải khiến phía đối phương nhận thức rằng các đơn vị hỏa lực mới của nước này đã vào vị trí khai hỏa.

Triều Tiên bắt đầu tăng cường phòng tuyến biên giới với Hàn Quốc từ tháng 4/2024, triển khai mìn, dựng hàng rào thép gai và xây dựng các chướng ngại vật chống tăng dọc Đường phân giới quân sự (MDL). Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố hai miền Triều Tiên là “hai quốc gia thù địch với nhau” vào năm 2023.

Tháng trước, các vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó hai người bị thương nặng. Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc quy trách nhiệm vụ việc cho số mìn do Triều Tiên cài đặt, song Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan.

Ngày 19/10, bà Kim Yo Jong đe dọa triển khai thêm các phương tiện tiến công chiến thuật dọc biên giới liên Triều và nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền về phía Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Seoul làm gia tăng căng thẳng khi bắn cảnh cáo binh sĩ Triều Tiên.

Đáp lại, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn trước mọi hành động khiêu khích tiếp theo.