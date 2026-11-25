LTS: Dòng chảy suy giảm, xâm nhập mặn và ô nhiễm đang gây sức ép lên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất tại TPHCM và các địa phương trong lưu vực sông Đồng Nai. Nguy cơ thiếu nước không chỉ hiện hữu trong mùa khô 2026-2027, yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn nước còn là thách thức lâu dài, đòi hỏi triển khai nhiều giải pháp, từ điều tiết nguồn nước liên tỉnh, kiểm soát xả thải... đến xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, đầu tư nguồn dự phòng và kết nối mạng lưới cấp nước.

Nước từ các hồ chứa vẫn chảy về hạ lưu, nhưng El Nino đang âm thầm khiến mùa khô trở nên khắc nghiệt hơn, đặt ra thách thức đối với năng lực bảo đảm an ninh nguồn nước của nhiều địa phương, nhất là TPHCM.

Hồ chứa cạn dần

Giữa tháng 11-2026, nước từ công trình đầu mối hồ Sông Ray (xã Hòa Hội, TPHCM) vẫn tiếp tục xả về khu vực hạ du. Tuy nhiên, trước dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, kéo dài đến những tháng đầu năm 2027, việc tích trữ, điều tiết và bảo đảm nguồn nước cho các khu vực hạ du trở nên cấp thiết hơn.

Hồ Sông Ray (xã Hòa Hội) là một trong những công trình thủy lợi quan trọng cấp nước cho TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Hồ Sông Ray là một trong những công trình thủy lợi quan trọng ở phía Đông TPHCM, có nhiệm vụ bổ sung nguồn nước cho hồ Đá Đen và hệ thống cấp nước sinh hoạt. Đáng lo ngại, dù mùa mưa vừa kết thúc, lượng nước ở hồ chỉ ghi nhận ở mức 195,03 triệu m3, thấp hơn 16,81 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2025.

Tại lưu vực sông Đồng Nai, từ tháng 9-2026, một số khu vực trên lưu vực đã xuất hiện mưa lũ. Các hồ thủy điện lớn gồm Đồng Nai 2, Đắk R'Tih, Hàm Thuận, Trị An và Thác Mơ đã tích được từ 83%-97% dung tích thiết kế; 48/71 hồ thủy lợi có dung tích từ 3 triệu m3 trở lên đã tích được trên 70% dung tích thiết kế.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, lượng nước tích trữ khá cao ở các hồ chứa chưa đồng nghĩa khả năng loại trừ nguy cơ thiếu nước. Diễn biến dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc lưu vực trong thời kỳ tháng 7 đến tháng 9-2026 vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 8,4%-50%.

Dự báo mùa mưa năm nay kết thúc sớm, lượng mưa giảm cả về lượng và diện từ cuối tháng 10-2026, dòng chảy có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm 15%-30%. Những yếu tố này làm gia tăng áp lực bảo đảm nguồn nước trong mùa khô 2026-2027.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ NN-MT), một số lưu vực sông đang bước vào thời kỳ chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn. Lượng nước xả về hạ du thực tế lớn hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng và lượng nước bổ sung cho hồ; riêng tại hồ Sông Ray, dung tích đang sụt giảm 1-1,5 triệu m3 nước mỗi ngày. Nếu xả nước vượt nhu cầu, các hồ có thể thiếu nước để cấp cho hạ du vào cao điểm mùa khô năm 2027, khi nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng tăng.

Ứng phó ô nhiễm, xâm nhập mặn

Men theo dòng chảy sông Ray, xuôi về hồ Đá Đen, chúng tôi ghi nhận tình trạng người dân xả nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo dọc tuyến kênh dẫn về suối Nhạc (xã Ngãi Giao, TPHCM).

Theo ông Đỗ Quốc Thắng, Tổ trưởng Tổ 1, ấp Suối Lúp, xã Ngãi Giao, khu vực hiện có 12 hộ chăn nuôi heo. Phần lớn các hộ đã có ý thức xử lý chất thải, song vẫn còn một số trường hợp xả thải chưa qua xử lý.

Trong khi đó, theo ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, một trong những thách thức hàng đầu hiện nay là tìm giải pháp ứng phó ô nhiễm và xâm nhập mặn sông Sài Gòn, bảo đảm cung cấp 1 triệu m3 nước thô cho cụm Nhà máy nước Tân Hiệp.

Dự báo giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là mùa khô năm 2027, hiện tượng El Nino có thể gây ra tình trạng xâm nhập mặn tác động trực tiếp đến khu vực khai thác nước thô của cụm Nhà máy nước Tân Hiệp (sông Sài Gòn), Nhà máy nước Bình An và ảnh hưởng một phần đến cụm Nhà máy nước Thủ Đức (sông Đồng Nai).

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV hiện tiếp nhận nước sạch từ 8 nhà máy nước lớn với tổng công suất thiết kế khoảng 2,4 triệu m3/ngày, công suất hữu dụng khoảng 2,11 triệu m3/ngày.

“Công suất vận hành của các nhà máy có thể suy giảm khi xảy ra xâm nhập mặn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước vào cao điểm mùa khô, đặc biệt là vào đầu năm 2027. Trong khi đó, các dự án xây dựng nhà máy nước mới (Thủ Đức 4, Tân Hiệp 3) chưa kịp hoàn thành để bổ sung công suất và Nhà máy nước Bình An có thể chưa đưa vào hoạt động ổn định trở lại”, ông Bùi Thanh Giang cho hay.

Mới kết thúc mùa mưa nhưng dung tích hồ Sông Ray đã thấp hơn gần 17 triệu m﻿3 so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phía Đông TPHCM có khoảng 1,3 triệu dân cùng hàng trăm khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu du lịch. Nguồn cấp nước thô để sản xuất nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ chủ yếu lấy từ hồ Sông Ray và hồ Đá Đen.

Ông Nguyễn Lưu Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở NN-MT), cho biết, đến giữa tháng 11-2026, hồ Sông Ray tích trữ khoảng 200 triệu m3 và hồ Đá Đen tích 30 triệu m3 nước. Trong điều kiện thời tiết bình thường, lượng nước tích trữ hiện tại của 2 hồ nói trên có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho đến mùa mưa năm 2027. Tuy nhiên, do hiện tượng El Nino dự báo sẽ căng thẳng, kéo dài nên lượng nước trên vẫn ở mức chưa an toàn.

Theo cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ NN-MT), El Nino có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12-2026. Bước sang quý 1-2027, hiện tượng này được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh, dù có thể suy yếu dần và nhiều khả năng kéo dài đến những tháng đầu mùa hè cùng năm. Nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn không chỉ xuất hiện trong một vài tháng cao điểm mà có thể kéo dài gần trọn mùa khô, từ khoảng tháng 11-2026 đến tháng 9-2027, tùy từng khu vực.

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ NN-MT), trong tháng 6 đến tháng 8-2026, dòng chảy trên hầu hết sông, suối thuộc 12 lưu vực sông lớn thiếu hụt từ 11%-75% so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 9-2026, dù một số lưu vực xuất hiện mưa lũ, tình trạng thiếu hụt dòng chảy nhìn chung vẫn chưa được cải thiện. Vào cao điểm mùa khô, khoảng 424.800-502.300ha cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Những con số này cho thấy mùa khô 2026-2027 có thể trở thành một đợt thử thách nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp và năng lực bảo đảm an ninh nguồn nước tại nhiều địa phương.