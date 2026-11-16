Căng thẳng Mỹ - Trung âm ỉ nóng trước thềm thượng đỉnh tại APEC tuần này

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ở Washington ngày 24/9/2026 - Ảnh: Yonhap/Getty Images

Quan hệ Mỹ - Trung năm nay duy trì sự ổn định mong manh, trái ngược với năm ngoái, khi các biện pháp trả đũa thương mại liên tiếp đẩy mức thuế quan lên ba chữ số.

Hai nước đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1/2027, nhất trí mở đối thoại về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) và thành lập các nhóm công tác về đầu tư, thương mại. Hồi tháng 9, hai bên cũng thông báo sẽ giảm thuế quan đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá 30 tỷ USD của mỗi bên.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ổn định ấy, cuộc cạnh tranh giữa hai nước vẫn diễn ra gay gắt. Ông Dominic Chiu, nhà phân tích cấp cao về quan hệ Mỹ - Trung tại công ty Eurasia Group, ví tình hình hiện nay với hình ảnh một chú vịt: “Trên mặt nước, mọi thứ đều ổn. Nhưng bên dưới, đôi chân đang đạp rất nhanh”.

Theo ông Chiu, tình thế này khiến các doanh nghiệp đau đầu khi phải ứng phó với những quy định ngày càng nhắm vào từng lĩnh vực hoặc sản phẩm cụ thể.

NHỮNG ẨN SỐ TRƯỚC THỀM CUỘC GẶP TẠI THÂM QUYẾN

Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba trong năm nay giữa ông Tập và ông Trump, được kỳ vọng mở đường cho một cuộc gặp tiếp theo bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Miami, Mỹ, vào tháng 12.

Tuy nhiên, bê bối liên quan đến ông Jensen Huang, cựu CEO hãng chip Nvidia của Mỹ, nhiều khả năng sẽ phủ bóng lên cuộc gặp. Ông Huang đã rời ghế CEO Nvidia sau khi vướng vào mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh. Người phụ nữ này từng làm việc tại Megaspeed, một khách hàng của Nvidia có trụ sở ở Singapore, đang bị giám sát vì cung cấp chip tiên tiến cho các công ty công nghệ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp, gọi đây là chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ.

Theo các nhà phân tích, vụ việc làm gia tăng khả năng Mỹ siết chặt các hạn chế xuất khẩu chip.

“Bê bối Nvidia đã tiếp thêm động lực cho những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc tại Washington. Trong khi đó, việc ông Huang từ chức CEO Nvidia khiến ngành chip mất đi người vận động hành lang hiệu quả nhất trong việc phản đối các dự luật kiểm soát xuất khẩu”, Eurasia nhận định trong một báo cáo.

Giới chức Trung Quốc cũng sẽ theo dõi sát những dấu hiệu điều chỉnh trong chính sách của ông Trump đối với Bắc Kinh, sau khi Đảng Cộng hòa của ông thất bại nặng nề trước Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng này

Ông Zhao Minghao, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, nhận định cách tiếp cận ngoại giao dựa nhiều vào quan hệ cá nhân của ông Trump đã góp phần ổn định quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua. Tuy nhiên, khi Đảng Dân chủ giành thế kiểm soát tại Quốc hội và ảnh hưởng chính trị của Tổng thống có xu hướng giảm, triển vọng quan hệ hai nước trong những tháng tới và suốt năm sau đang trở thành một “dấu hỏi lớn”.

“Tôi cho rằng sớm muộn chính quyền Trump cũng sẽ áp thêm một số loại thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó sẽ đáp trả, rồi hai bên lại đàm phán. Muốn hợp tác thì trước hết phải có đấu tranh”, bà Shao Yuqun, chuyên gia về quan hệ Mỹ - Trung tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhận định với tờ Nikkei Asia.

HAI BÊN ĐỀU CẦN NHAU

Theo giới phân tích, tại Thâm Quyến, hai bên dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán song phương chính thức đầu tiên về an toàn AI. Tuy nhiên, ít người kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại đột phá về công nghệ, thương mại hay đầu tư.

“Mọi chuyện sẽ chỉ lặp lại như trước. Tất cả những gì họ làm là duy trì thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đạt được ở Busan, dù ngay cả thỏa thuận đó cũng còn nhiều điểm chưa hoàn thiện”, ông Jonathan Czin, nhà nghiên cứu tại Viện Brookings, nhận định, đề cập đến thỏa thuận đình chiến thương mại ban đầu đạt được tại Hàn Quốc hồi tháng 10/2025.

Cả hai nước đều có những điểm yếu khó khắc phục trong ngắn hạn. Mỹ vẫn phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm quan trọng từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc còn tụt hậu so với Mỹ về sản xuất chip tiên tiến. Hai bên liên tục cáo buộc nhau không thực hiện một số cam kết thương mại, đồng thời áp dụng hoặc đề xuất thêm các rào cản mới.

Hồi tháng 10, Bộ Tài chính nước này đề xuất mở rộng các hạn chế đầu tư ra nước ngoài sang lĩnh vực công nghệ sinh học. Cùng tháng, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) không cho phép các thiết bị điện tử dùng tại Mỹ được thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Bắc Kinh muốn kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại từ thời hạn hiện tại là ngày 10/1/2027 đến khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2029.

Đối với ông Tập, hạn chế rủi ro từ bên ngoài được xem là ưu tiên then chốt trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm tới.

“Về dài hạn, Bắc Kinh tin rằng cán cân sức mạnh quân sự và công nghiệp đang dần nghiêng về phía mình. Vì vậy, đình chiến với Mỹ giúp Trung Quốc có thêm thời gian củng cố lợi thế”, ông Arthur Kroeber, đối tác kiêm Giám đốc nghiên cứu của công ty Gavekal, viết trong một báo cáo gần đây.

Về phía Mỹ, ông Stephen Olson, từng là nhà đàm phán thương mại Mỹ, dự đoán ông Trump sẽ tập trung hơn vào đối ngoại khi các đề xuất chính sách trong nước gặp trở ngại tại Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Với Trung Quốc, bên cạnh các tính toán chiến lược, việc duy trì khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế nước này. Nhu cầu nội địa chưa đủ sức hấp thụ lượng hàng hóa do các ngành công nghệ tiên phong sản xuất, trong bối cảnh tiêu dùng hộ gia đình suy yếu kéo dài và đầu tư tài sản cố định sụt giảm.

Nông nghiệp sẽ là một phép thử đối với việc thực hiện các cam kết thương mại. Trung Quốc dường như vẫn theo đúng tiến độ cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm đến hết năm 2028.

Tuy nhiên, nước này còn cách xa mục tiêu mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm theo một thỏa thuận riêng, không bao gồm đậu tương. Theo dữ liệu chính thức của Mỹ, kim ngạch xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc, không tính đậu tương, chỉ đạt 4,7 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh gần đây vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải đầu tháng này, các doanh nghiệp Mỹ đã ký những thỏa thuận trị giá hơn 650 triệu USD.

“Với các doanh nghiệp Mỹ, Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng”, ông Eric Zheng, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, nhận định.