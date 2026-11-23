Theo hãng thông tấn Mehr (MNA) ngày 22-11, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ahmad Vahidi, cảnh báo Mỹ không được tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định không phận nước này là "ranh giới đỏ" không thể xâm phạm. Ông nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết.

Lửa bùng phát tại một cơ sở dân sự sau vụ tấn công mà Bahrain cáo buộc do Iran thực hiện, ở Sitra, Bahrain, ngày 21-11. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau chuyến thăm ngày 21-11 của ông Vahidi tới một thành phố tên lửa ngầm, nơi IRGC công bố hệ thống phóng tên lửa kép mới. Tại đây, Tư lệnh IRGC khẳng định những gì đối phương đang phải đối mặt mới chỉ là sự khởi đầu, đồng thời nhấn mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Iran.

Căng thẳng trên không tiếp tục gia tăng sau khi Tehran tuyên bố bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) trinh sát và chiến đấu của Mỹ, gồm MQ-1 và MQ-9 Reaper, với cáo buộc các phương tiện này xâm phạm không phận Iran. Đáp lại, IRGC tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và UAV nhằm vào các vị trí quân sự Mỹ tại hai căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain, nhắm vào các radar thuộc hệ thống phòng không Patriot.

Theo IRGC, cuộc tập kích nhằm đáp trả những hành vi mà Tehran cáo buộc là xâm phạm không phận và tấn công các cơ sở quân sự của Iran. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại đối với các radar nói trên. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một cơ sở công nghiệp dân sự đã trở thành mục tiêu tấn công, gây hỏa hoạn và thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong. Bộ Ngoại giao Bahrain lên án các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có biện pháp buộc Iran tuân thủ Nghị quyết 2817, được thông qua ngày 11-3, trong đó lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Jordan.

Không chỉ trên không, căng thẳng còn tập trung vào hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo MNA ngày 21-11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran coi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ là hành động chiến tranh và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phá vỡ. Trong khi đó, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMIC) đánh giá tình hình an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz ở mức nghiêm trọng. Ngày 21-11, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cũng ghi nhận hai vụ tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định bắn trúng gần Khasab, Oman, tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Các báo cáo chưa xác định rõ hai vụ việc có liên quan đến cùng một tàu hay không và không ghi nhận thương vong.

Bất chấp những tuyên bố cứng rắn, Iran vẫn để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao. Thứ trưởng Gharibabadi cho biết Tehran tiếp tục duy trì liên lạc với các bên trung gian, trong đó có Qatar. Một phái đoàn Qatar đã tới Iran tối 20-11 để hội đàm với các quan chức nước này trước khi rời đi.

Liên quan vấn đề hạt nhân, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21-11 cho biết Tehran chỉ tiến hành đàm phán với Washington sau khi eo biển Hormuz được mở lại theo các điều kiện của Iran. Ông đồng thời nhắc lại đề xuất mở cửa eo biển theo lộ trình hai ngày: Mỹ thực hiện các cam kết trong ngày đầu tiên, Iran mở lại tuyến hàng hải vào ngày thứ hai, qua đó tạo điều kiện tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Ông Araghchi khẳng định chính sách hạt nhân chính thức của Iran chưa thay đổi, đồng thời cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ có vai trò trong bất kỳ thỏa thuận nào. Tehran cũng đang xem xét những đề xuất do các bên trung gian chuyển tới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 21-11 tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực lâu dài, nhằm bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai, kể cả dưới các chính quyền Mỹ tiếp theo. Ông cho rằng những thỏa thuận trước đây không được Iran tuân thủ và các điều khoản mới phải có tính ràng buộc lâu dài. Trong khi đó, Washington tiếp tục duy trì sức ép kinh tế và quân sự. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép đối với IRGC cho đến khi lực lượng này sẵn sàng tuân thủ một thỏa thuận chính thức. Các đặc phái viên của ông Trump cũng đã gặp quan chức Qatar tại Berlin ngày 19-11 để thảo luận về nỗ lực trung gian giữa hai bên.

Những diễn biến mới cho thấy đối đầu Mỹ - Iran đang diễn ra đồng thời trên nhiều mặt trận, từ không phận, các căn cứ quân sự tại Vùng Vịnh đến hoạt động hàng hải và hồ sơ hạt nhân. Dù cả hai bên đều phát đi những thông điệp cứng rắn, các kênh liên lạc trung gian vẫn được duy trì. Tuy nhiên, khác biệt về điều kiện dỡ bỏ phong tỏa, an ninh hàng hải và cam kết hạt nhân tiếp tục là những trở ngại lớn đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận.