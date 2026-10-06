Căng thẳng leo thang, Anh phát cảnh báo cứng rắn với Israel

Trụ sở Tổng lãnh sự quán Anh ở Jerusalem. (Nguồn: Anadolu)

Theo trang tin Ynet ngày 5/10, Đại sứ Anh tại Israel Simon Walters đã chuyển cảnh báo trên tới các quan chức Israel. Theo đó, London sẽ đáp trả theo nguyên tắc tương ứng nếu Israel thực hiện quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, cơ quan hiện có 27 nhà ngoại giao.

Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem hoạt động độc lập với Đại sứ quán Anh tại Israel và đảm nhiệm quan hệ của London với phía Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza. Quyết định đóng cửa cơ quan này của Israel dự kiến có hiệu lực ngày 8/10.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng sau khi Anh áp dụng các biện pháp nhằm vào Israel liên quan hoạt động định cư tại Bờ Tây của Israel.

Tháng trước, London thông báo cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp liên quan hoạt động định cư.

Israel phản đối các biện pháp của Anh và quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cũng công bố một loạt biện pháp khác nhằm vào Anh, trong đó có việc loại đại diện của quốc gia châu Âu này khỏi trung tâm điều phối viện trợ quốc tế cho Gaza tại Kiryat Gat, chấm dứt sự tham gia của London trong hoạt động huấn luyện lực lượng an ninh của chính quyền Palestine tại Bờ Tây và cấm một số quan chức cùng công dân Anh nhập cảnh.