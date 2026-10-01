Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên sau vụ nổ mìn tại DMZ

Tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 30/9, bà Kim Yo Jong đã bác bỏ tuyên bố của Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng đứng sau các vụ nổ mìn hồi tuần trước khiến 3 binh sĩ bị thương.

Bà cũng phủ nhận việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân giới tại Khu phi quân sự. Bà Kim Yo Jong cảnh báo, nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ xây dựng hàng rào tại khu vực biên giới phía Nam, các đơn vị biên phòng nước này sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc”.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi và có biện pháp chịu trách nhiệm liên quan đến vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự.

Ngày 29/9, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một quả mìn sát thương do Triều Tiên sản xuất trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự xảy ra hôm 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bộ chỉ huy Liên hợp quốc, cơ quan phối hợp điều tra với quân đội Hàn Quốc, cũng kết luận vụ nổ mìn là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến.

R.G