Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây sau loạt vụ tấn công mới

Máy ủi của Israel tiến hành phá dỡ một ngôi nhà tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng chú ý, hơn 100 người định cư Israel đã gây rối tại làng Jalud, gần thành phố Nablus, trong đêm 28 rạng sáng 29/9, cản trở lực lượng an ninh Israel đưa một gia đình Palestine trở về nhà theo phán quyết của Tòa án Tối cao Israel. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), những người gây rối đã chặn đường, đốt lốp xe và ném đá vào lực lượng an ninh. Một số ngôi nhà, ô tô và tài sản của người Palestine cũng bị phóng hỏa.

IDF cho biết 3 cảnh sát biên phòng bị thương nhẹ và một phương tiện của lực lượng an ninh bị hư hại. Lực lượng an ninh đã sử dụng các biện pháp giải tán đám đông và bắt giữ 2 đối tượng, sau đó bàn giao cho cảnh sát thẩm vấn. Một nghi phạm khác bị bắt vào sáng 29/9. Cảnh sát Israel dự kiến cùng IDF tiến vào Jalud để thu thập bằng chứng và lấy lời khai phục vụ điều tra.

Vụ việc xảy ra khi lực lượng an ninh Israel tìm cách hộ tống gia đình Tubasi trở về nhà. Gia đình này đã phải rời khỏi nhà tại Jalud hồi tháng 7 sau nhiều lần bị người định cư tấn công và quấy rối. Ngày 6/9, Tòa án Tối cao Israel yêu cầu các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn để gia đình trở về nhà.

Theo ông Mohammed Tubasi, khi gia đình cùng lực lượng IDF tìm cách trở về, họ đã bị người định cư tấn công. Ông cho biết binh sĩ Israel đã đưa các thành viên gia đình lên một phương tiện quân sự để bảo đảm an toàn. Chiếc xe mà gia đình sử dụng bị phóng hỏa, trong khi ngôi nhà cũng bị đốt cháy. Hình ảnh được truyền thông Palestine công bố cho thấy căn nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Theo cảnh sát Israel, hai đối tượng bị bắt trong đêm là những người định cư 15 và 17 tuổi. Đối tượng thứ ba, một người 18 tuổi sống tại Jerusalem, bị bắt sáng 29/9. Trong quá trình truy tìm nghi phạm, cảnh sát kiểm tra một phương tiện khả nghi và phát hiện một số vật dụng gồm khẩu trang che mặt và một cây gậy.

Binh sĩ Israel được triển khai tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 10/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một vụ việc khác tại làng al-Mughayyir, khu vực trung tâm Bờ Tây, một quả bom xăng được cho là đã bị ném qua cửa sổ một ngôi nhà khi các thành viên gia đình đang ngủ bên trong. Không có thông tin về thương vong. Hình ảnh được công bố cho thấy người dân tìm cách dập lửa, trong khi một số ô tô đỗ gần đó cũng bị phóng hỏa. Cảnh sát Israel cho biết đang điều tra vụ việc.

Tại làng Qaryut ở phía Bắc Bờ Tây, truyền thông Palestine đưa tin người định cư Israel đã tấn công một phụ nữ lớn tuổi. Hình ảnh được công bố cho thấy người phụ nữ bị thương ở đầu và được đưa lên xe cứu thương. Trước đó, một số phương tiện truyền thông Palestine cũng đăng tải hình ảnh được cho là người định cư Israel lấy trộm ôliu tại các khu vực canh tác của người Palestine, chỉ vài ngày trước khi mùa thu hoạch bắt đầu.

Phản ứng trước vụ việc tại Jalud, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật có hành động quyết liệt đối với những người gây bạo lực, đồng thời cho rằng vụ việc là nghiêm trọng và đi ngược các giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Sa’ar cũng lên án hành vi đốt phá và tấn công cảnh sát biên phòng, nhấn mạnh những người vi phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng lên án vụ gây rối, đồng thời khẳng định những người tham gia bạo lực không đại diện cho cộng đồng người định cư tuân thủ pháp luật tại Bờ Tây. Ông kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật truy tố những người gây rối theo quy định của pháp luật.

Các vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh bạo lực liên quan người định cư tại Bờ Tây gia tăng kể từ sau cuộc tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023. Theo tài liệu, các vụ tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ gồm phá hoại, đốt phá nhà cửa và lấy cắp nông sản tiếp tục được ghi nhận tại nhiều khu vực.