Căng thẳng gia tăng, Hàn Quốc muốn xác định lại đường biên giới với Triều Tiên

Ngày 23/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách Kim Hong-cheol cho biết cơ quan này đã "chính thức đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm xác định chính xác Đường phân giới quân sự trên bộ".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hai miền gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo những sự cố tương tự có thể tái diễn nếu tình hình không sớm được tháo gỡ.

Khu phi quân sự Triều Tiên nhìn từ phía Hàn Quốc vào năm 2016. Ảnh: CC/Wiki

Đề xuất của Hàn Quốc được đưa ra vài ngày sau khi bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, thông báo Triều Tiên sẽ điều động các đơn vị quân đội mới vào trạng thái sẵn sàng khai hỏa dọc biên giới.

Hôm 19/10, Triều Tiên mô tả tình hình tại biên giới là nghiêm trọng và cho biết đang xem xét triển khai thêm các biện pháp quân sự mang tính tấn công chiến thuật tại khu vực này.

Đến ngày 22/10, bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên sẽ đặt các loa phóng thanh ở trạng thái sẵn sàng dọc biên giới trong vài ngày tới. Bà cũng thông báo những biện pháp đối phó mới chưa được công bố chi tiết đã được đặt trong tình trạng báo động.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết dự định gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến vụ nổ mìn.