Căng thẳng Ethiopia - Eritrea leo thang, lo ngại chiến sự lan rộng

Hai bên liên tiếp đưa ra cáo buộc lẫn nhau, trong bối cảnh giao tranh tại miền bắc Ethiopia làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn hơn ở khu vực Sừng châu Phi.

Vùng Tigray ở miền Bắc Ethiopia. Ảnh: Al Jazeera

Trong thư đề ngày 8-10 gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Ethiopia Gedion Timothewos cáo buộc lực lượng Eritrea, gồm các đơn vị cơ giới, đã tiến sâu tới 60 km trong lãnh thổ nước này.

Addis Ababa yêu cầu quân đội Eritrea rút quân và tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Eritrea Yemane Gebremeskel cáo buộc Ethiopia tìm cách sử dụng cuộc xung đột hiện nay để giành cảng Assab, qua đó khôi phục lối ra Biển Đỏ.

Eritrea cũng bác bỏ cáo buộc hỗ trợ liên minh nổi dậy chống chính phủ Ethiopia, trong khi Addis Ababa khẳng định mục tiêu tiếp cận biển sẽ được thực hiện thông qua hòa bình và đối thoại.

Trước đó, ngày 8-10, Tổ chức theo dõi xung đột ACLED cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào phương tiện quân sự Eritrea gần thị trấn Adigrat, thuộc vùng Tigray. ACLED nhận định các đòn đánh do quân đội Ethiopia thực hiện.

Quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đổ vỡ từ ngày 1-10, khi Ethiopia yêu cầu 10 nhà ngoại giao Eritrea rời khỏi nước này và đóng cửa Đại sứ quán tại Asmara.

Sau đó, Eritrea tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Ethiopia. Những động thái này diễn ra sau khi giao tranh giữa lực lượng liên bang Ethiopia và liên minh nổi dậy do Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) dẫn đầu tái diễn từ ngày 23-9.

Bất đồng về lối ra biển tiếp tục là vấn đề nổi bật trong quan hệ song phương. Ngày 5-10, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp cận Biển Đỏ đối với tương lai đất nước.

Ethiopia không còn đường bờ biển kể từ khi Eritrea giành độc lập năm 1993.

Ethiopia và Eritrea từng trải qua cuộc chiến biên giới giai đoạn 1998-2000, trước khi bình thường hóa quan hệ năm 2018.

Eritrea sau đó hỗ trợ Chính phủ Ethiopia trong cuộc chiến tại Tigray giai đoạn 2020-2022, nhưng quan hệ lại xấu đi vào cuối cuộc xung đột.

Trước diễn biến hiện nay, Ủy ban Liên minh châu Phi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh hành động làm gia tăng căng thẳng và giải quyết bất đồng bằng đối thoại hòa bình.