Căng thẳng chính trị khiến gần 700.000 ghế bay Trung Quốc - Nhật Bản bị cắt giảm

Theo dữ liệu từ OAG, đơn vị cung cấp thông tin hàng không, các hãng đã lên kế hoạch cung ứng 2,87 triệu ghế trên các đường bay Trung Quốc - Nhật Bản trong giai đoạn từ ngày 25/10/2026 đến ngày 27/3/2027, giảm khoảng 19% so với 3,55 triệu ghế cùng kỳ năm trước.

So với mùa hè trước đó, khi các hãng cung ứng gần 3,89 triệu ghế, công suất trong mùa đông giảm hơn 1 triệu ghế. Tuy nhiên, mùa hè thường là giai đoạn cao điểm của ngành hàng không.

Ảnh minh họa: Theo SCMP.

Ông John Grant, chuyên gia phân tích trưởng tại OAG, nhận định sự sụt giảm này phản ánh tác động đáng kể của yếu tố địa chính trị đối với ngành hàng không.

Dữ liệu OAG cho thấy các hãng đã cắt giảm 5.208 chuyến bay so với mùa hè và 5.433 chuyến so với mùa đông năm trước. Tổng cộng, 22 hãng hàng không dự kiến khai thác 12.613 chuyến bay trên các đường bay giữa hai nước trong sáu tháng tới.

Các hãng hàng không Trung Quốc thực hiện phần lớn đợt cắt giảm công suất. So với cùng kỳ năm trước, Air China giảm 60.898 ghế, China Eastern Airlines giảm 111.260 ghế, còn China Southern Airlines giảm 82.575 ghế.

Về số chuyến bay, Air China cắt giảm 909 chuyến, China Eastern Airlines giảm 1.185 chuyến và China Southern Airlines giảm 511 chuyến trong mùa đông 2026-2027.

Trong khi đó, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Nhật Bản tương đối ổn định. All Nippon Airways (ANA) dự kiến duy trì 1.848 chuyến bay, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Làn sóng hủy chuyến bắt đầu từ tháng 11/2025, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề cập tới khả năng Tokyo triển khai lực lượng quân sự nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan. Bắc Kinh sau đó khuyến cáo công dân hạn chế đến Nhật Bản, trong khi nhiều hãng hàng không Trung Quốc cho phép hành khách hoàn tiền vé đã đặt.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong tháng 10/2026 khi Nhật Bản và Mỹ tổ chức diễn tập quân sự tại khu vực tây nam Nhật Bản, trong bối cảnh hai nước tăng cường chuẩn bị cho các kịch bản an ninh liên quan đến Đài Loan.

Trước khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, Trung Quốc là thị trường nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất của Nhật Bản. Việc giảm số chuyến bay vì vậy có thể gây sức ép lên ngành du lịch cũng như hoạt động giao thương giữa hai nền kinh tế.

Ông Yoichiro Sato, giáo sư tại Trường Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Ritsumeikan Asia-Pacific của Nhật Bản, cho rằng các hãng hàng không giá rẻ có thể tiếp tục duy trì năng lực vận chuyển trên những tuyến còn nhu cầu. Tuy nhiên, việc thu hẹp số chuyến bay có thể đẩy giá vé trên các đường bay chính lên cao.

Theo ông Sato, chi phí đi lại tăng cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh giữa hai nước, đặc biệt là việc các kỹ thuật viên và kỹ sư Nhật Bản di chuyển sang Trung Quốc để hỗ trợ khách hàng sử dụng thiết bị sản xuất do Nhật Bản chế tạo.