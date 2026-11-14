Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón vị khách du lịch thứ 5 triệu

Đây là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.

Vị khách đặc biệt đã đến Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam.

Sở VHTTDL Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu

Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Australia. Trong thời gian tàu neo tại Hạ Long, Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan trên bờ, đưa du khách khám phá những điểm đến tiêu biểu của địa phương như tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn hoặc đi đò chèo tham quan làng chài Vung Viêng.

Tàu du lịch cập cảng quốc tế Hạ Long

Các chương trình kết nối di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống địa phương. Du khách dự định đi các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng.

Dự kiến tàu rời Hạ Long lúc 18 giờ ngày 15.11.

Thời gian qua, hình ảnh những siêu du thuyền quốc tế neo đậu giữa khung cảnh vịnh Hạ Long đang trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ, không gian chụp ảnh ấn tượng, sang trọng, được nhiều bạn trẻ tìm đến và chia sẻ trên mạng xã hội.

Những trải nghiệm này góp phần đưa hình ảnh du lịch Hạ Long đến gần hơn với du khách trẻ, mở rộng sức lan tỏa của điểm đến qua các nền tảng số.

Du lịch tàu biển Quảng Ninh khởi sắc

Năm 2026, hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng đầu năm, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển với khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế. Trong đó có nhiều tàu quy mô lớn như Adora Flora City (5.200 khách), Diamond Princess (2.700 khách), Celebrity Solstice (2.800 khách), Norwegian Jade (2.300 khách)...

Đoàn khách dự kiến rời đi ngày 15.11.2026

Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu cùng đà tăng trưởng của dòng khách tàu biển cho thấy sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh đối với các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Các vị khách cùng chụp ảnh lưu niệm

Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế.