Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải năm thứ ba liên tiếp đạt 1 triệu TEU. (Ảnh minh họa/ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn)

TTXVN đưa tin, Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TP.HCM) vừa đón TEU hàng hóa xuất nhập khẩu thứ 1 triệu trong năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt cột mốc sản lượng này. Sự kiện diễn ra trong quá trình khai thác tàu CSCL BOHAI SEA, thuộc tuyến dịch vụ AAC của hãng tàu COSCO SHIPPING.

Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, kết quả trên là dấu mốc ghi nhận năng lực khai thác và vị thế của cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) trong chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế.

Sau 11 năm xây dựng và phát triển, cảng đạt tổng sản lượng hàng hóa thông qua gần 8 triệu TEU. Năng suất giải phóng tàu lập kỷ lục 168,8 container/giờ, trong khi thị phần khai thác cảng của đơn vị tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đạt gần 18%.

Việc duy trì đà tăng trưởng và liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU diễn ra trong bối cảnh thị trường vận tải biển còn nhiều biến động. Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng khai thác và sự linh hoạt trong điều hành, cùng sự đồng hành của các hãng tàu, khách hàng.