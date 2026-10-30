Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải ba năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU

Các đại biểu thực hiện nghi thức đón TEU thứ 1 triệu thông qua Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/10, Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải (Thành phố Hồ Chí Minh) đón TEU hàng hóa xuất nhập khẩu thứ 1 triệu trong năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cảng đạt cột mốc sản lượng này.

Sự kiện diễn ra trong quá trình khai thác tàu CSCL BOHAI SEA, thuộc tuyến dịch vụ AAC của hãng tàu COSCO SHIPPING.

Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đây là dấu mốc khẳng định năng lực khai thác và vị thế của Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải (TCTT) trong chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế. Sau 11 năm xây dựng và phát triển, cảng đạt tổng sản lượng hàng hóa thông qua gần 8 triệu TEU; năng suất giải phóng tàu lập kỷ lục 168,8 container/giờ, chiếm gần 18% thị phần khai thác cảng tại khu vực Cái Mép-Thị Vải.

Tàu CSCL BOHAI SEA khai thác trên tuyến dịch vụ AAC cập cảng TCTT. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây cũng là kết quả từ nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng khai thác của đơn vị. Trong bối cảnh thị trường vận tải biển còn nhiều biến động, việc duy trì đà tăng trưởng và liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, cùng sự đồng hành, tin tưởng của các hãng tàu, khách hàng và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải tích cực thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội trên địa bàn. Thông qua các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau,” Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải đã đóng góp gần 3 tỷ đồng cho hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, dấu mốc 1 triệu TEU đúng dịp kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải (30/10/2015-30/10/2026) là động lực để tập thể công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chặng đường tiếp theo./.