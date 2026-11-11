Cảng SSIT đón tàu tuyến dịch vụ mới, mở rộng kết nối trực tiếp Việt Nam - Trung Đông

Ngày 11/11, đại diện Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (cảng SSIT) cho biết, cảng SSIT vừa đón tàu tuyến dịch vụ mới ZEPHYR của MSC, bổ sung kết nối vận tải biển trực tiếp giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông, đồng thời mở rộng mạng lưới dịch vụ quốc tế của cảng.

Tàu MSC MARIE LESLIE có sức chở 16.196 TEU vừa cập cảng SSIT.

Chuyến tàu đầu tiên của tuyến dịch vụ mới cập cảng SSIT là con tàu MSC MARIE LESLIE, tàu container có sức chở 16.196 TEU. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực của SSIT trong việc tiếp nhận các tàu mẹ cỡ lớn và phục vụ các tuyến hàng hải quốc tế đường dài từ khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Là một cảng container nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu lên đến 24.000 TEU, SSIT không ngừng nâng cao năng lực khai thác nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các hãng tàu quốc tế về an toàn, độ tin cậy và hiệu quả vận hành.

Đây là chuyến tàu đầu tiên của tuyến dịch vụ mới kết nối trực tiếp Việt Nam - Trung Đông.

Việc đưa tuyến ZEPHYR vào khai thác giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam có thêm lựa chọn kết nối trực tiếp đến các thị trường Trung Đông, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế của SSIT bên cạnh các tuyến dịch vụ hiện có đi Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường trọng điểm khác.

Được biết, cảng SSIT được thành lập năm 2006, là liên doanh giữa SSA Marine (Hoa Kỳ), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Sài Gòn. Cảng nằm tại hạ lưu Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM), có quy mô 60ha bãi container, 655m cầu cảng chính, 435m cầu cảng sà lan cùng hệ thống cẩu bờ STS hiện đại.

Cảng SSIT không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực khai thác.

Với hạ tầng đồng bộ, năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn và chiến lược đầu tư dài hạn, SSIT đang tiếp tục nâng cao năng lực khai thác, góp phần tăng sức cạnh tranh của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và ngành logistics Việt Nam trên thị trường quốc tế.