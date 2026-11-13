Cảng Phước An (PAP) dự kiến lập công ty con, báo lỗ gần 360 tỷ đồng sau 9 tháng

Dự kiến thành lập công ty con vốn 500 tỷ đồng, tiếp tục thua lỗ trong quý III

Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-PAP ngày 10/11/2026, thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo nghị quyết, pháp nhân dự kiến thành lập có tên Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước An, tên viết tắt PAI MTV Co., Ltd, đặt trụ sở tại Cảng Phước An, ấp Bà Trường (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).

Công ty mới dự kiến có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Cảng Phước An nắm giữ toàn bộ vốn góp. Nguồn vốn thành lập được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp, bao gồm vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Việc góp vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ do Tổng giám đốc tổ chức triển khai, bảo đảm tuân thủ Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định liên quan.

Về định hướng hoạt động, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước An dự kiến thực hiện quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ; triển khai hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư vốn, góp vốn và mua cổ phần theo quy định.

Cảng Phước An dự kiến thành lập công ty con vốn điều lệ 500 tỷ đồng nhằm mở rộng hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực liên quan. (Ảnh: PAP)

Kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Cảng Phước An vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 233,03 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán trong quý đạt 212,23 tỷ đồng, giúp Cảng Phước An ghi nhận lợi nhuận gộp 20,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ gộp 52,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lợi nhuận gộp tạo ra chưa đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh.

Trong quý III, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng khoảng 47%, lên 110,31 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay chiếm phần lớn, đạt 104,79 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh lên 26,79 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 17,2 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Cảng Phước An tiếp tục ghi nhận khoản lỗ trước thuế 126,01 tỷ đồng. Doanh nghiệp không phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ nên khoản lỗ sau thuế cũng ở mức 126,01 tỷ đồng, thu hẹp hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu Cảng Phước An tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ hơn 359 tỷ đồng do chi phí lớn. (Ảnh: BCTC Quý III/2026)

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Cảng Phước An đạt 480,62 tỷ đồng, gấp gần 6,7 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng vượt doanh thu, khiến doanh nghiệp lỗ gộp 36,18 tỷ đồng.

Áp lực lớn tiếp tục đến từ chi phí tài chính khi khoản mục này tăng khoảng 44%, lên 286,25 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đạt 279,72 tỷ đồng. Kết quả, Cảng Phước An báo lỗ sau thuế 359,05 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Lỗ lũy kế gần 895 tỷ đồng, nợ vay tài chính vượt 9.480 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cảng Phước An đạt 17.125,49 tỷ đồng, tăng thêm 5.929,56 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm phần lớn với 14.079,25 tỷ đồng, tăng thêm 4.980,42 tỷ đồng sau 9 tháng.

Tài sản cố định của doanh nghiệp tăng thêm 2.721,65 tỷ đồng, đạt 6.738,77 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng thêm 1.597,66 tỷ đồng, lên 6.668,5 tỷ đồng. Đối với tài sản ngắn hạn, Cảng Phước An ghi nhận 3.046,25 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng khoảng 45% so với đầu năm.

Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp 290,99 tỷ đồng, xuống còn 321,92 tỷ đồng. Trong đó, tiền đạt 129,33 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền đạt 192,60 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm còn 101,49 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Trong khi lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn thu hẹp, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 1.158,22 tỷ đồng, lên 2.187,99 tỷ đồng. Riêng khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng thêm 1.082,97 tỷ đồng, đạt 2.034,63 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng các khoản phải thu ngắn hạn.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cảng Phước An đạt 13.832,37 tỷ đồng, tăng thêm 4.587,56 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng gần 50%. Trong đó, nợ dài hạn tăng thêm 6.254,52 tỷ đồng, đạt 11.380,34 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 4.050,15 tỷ đồng, lên 9.175,97 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Cảng Phước An tăng hơn 4.050 tỷ đồng sau 9 tháng, lên gần 9.176 tỷ đồng. (Ảnh: BCTC Quý III/2026)

Nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 155,99 tỷ đồng, xuống còn 304,81 tỷ đồng. Tính chung, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Cảng Phước An tại cuối tháng 9/2026 đạt 9.480,78 tỷ đồng, tăng thêm 3.894,16 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng gần 70%.

Quy mô dư nợ vay tài chính hiện cao gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của Cảng Phước An đạt 3.293,12 tỷ đồng, tăng thêm 1.342 tỷ đồng sau 9 tháng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 2.320 tỷ đồng đầu năm lên 3.570 tỷ đồng.

Mặc dù quy mô vốn chủ sở hữu được bổ sung đáng kể, khoản lỗ lũy kế của Cảng Phước An vẫn tiếp tục gia tăng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9/2026 âm 894,96 tỷ đồng, trong khi đầu năm âm 535,91 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, khoản lỗ lũy kế đã tăng thêm 359,05 tỷ đồng, tương ứng số lỗ phát sinh trong kỳ.