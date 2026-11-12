Cảng Phước An (PAP) chi 500 tỷ đồng lập pháp nhân mới giữa chuỗi 8 quý thua lỗ liên tiếp

Đổ vốn thành lập công ty con hoạt động đa ngành

Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An chính thức thông qua nghị quyết thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước An. Pháp nhân mới này được đăng ký mức vốn điều lệ 500 tỷ đồng và do Cảng Phước An nắm giữ 100% tỷ lệ sở hữu. Trụ sở chính của doanh nghiệp được đặt tại ấp Bà Trường, xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Theo hồ sơ công bố, doanh nghiệp mới sẽ tập trung thực hiện hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư vốn và mua cổ phần. Ngoài ra, công ty con này sẽ đóng vai trò nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án đầu tư mới. Lĩnh vực hoạt động trọng tâm được xác định bao gồm khai thác cảng biển, logistics, kho bãi, vận tải, phát triển bất động sản công nghiệp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với chiến lược chung của công ty mẹ.

Báo cáo tài chính tính đến ngày 30/9/2026 cho thấy Cảng Phước An chưa ghi nhận bất kỳ khoản đầu tư nào vào công ty con hay công ty liên kết. Việc thành lập Đầu tư Phước An đánh dấu bước mở rộng quy mô cấu trúc sở hữu đầu tiên của doanh nghiệp trên thị trường.

Gánh nặng dòng tiền và chuỗi kinh doanh dưới giá vốn

Dù ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về doanh thu, bức tranh lợi nhuận của Cảng Phước An lại cho thấy những tín hiệu thiếu khả quan. Trong quý 3 năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 233 tỷ đồng, tăng 441,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế tiếp tục ghi nhận mức lỗ 126 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty đạt 480,6 tỷ đồng, tăng 567,5% nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ ròng 359 tỷ đồng.

Tình trạng kinh doanh dưới giá vốn đã kéo dài xuyên suốt từ quý 4 năm 2024 khi phân khu đầu tiên của dự án Cảng Phước An chính thức đi vào vận hành. Doanh nghiệp đã trải qua 8 quý liên tiếp không ghi nhận lợi nhuận. Sự thiếu hụt hiệu quả thương mại khiến tổng lỗ luỹ kế tính đến ngày 30/9/2026 phình to lên mức 895 tỷ đồng, ăn mòn 25,07% tổng quy mô vốn điều lệ.

Bên cạnh bài toán lợi nhuận, cấu trúc dòng tiền của Cảng Phước An cũng đang đối diện với áp lực cực lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính ghi nhận mức âm 5.959,5 tỷ đồng, chênh lệch hoàn toàn so với mức dương 1.015,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Để bù đắp cho sự thâm hụt dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư âm 126,9 tỷ đồng, doanh nghiệp phải phụ thuộc vào dòng tiền tài chính dương 5.795,4 tỷ đồng. Nguồn tiền này chủ yếu được tài trợ từ các nghiệp vụ gia tăng nợ vay ngân hàng và phát hành thêm cổ phiếu ra thị trường chứng khoán.