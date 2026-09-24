Cảng Phước An lên kế hoạch lỗ 5.431 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030

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Cảng Phước An công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 25/9 tại thành phố Đồng Nai.

Theo đó, Cảng Phước An trình cổ đông giai đoạn 2026 – 2030 có thể lỗ 5.431 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 dự kiến lỗ 524 tỷ đồng, năm 2027 lỗ 913 tỷ đồng, năm 2028 lỗ 1.224 tỷ đồng, năm 2029 lỗ 1.448 tỷ đồng và năm 2030 lỗ thêm 1.322 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu dự kiến lên 17,03 lần năm 2030 (năm 2026 dự kiến chỉ 4,14 lần).

Bên cạnh đó, Cảng Phước An cũng có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư 26.124 tỷ đồng giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, năm 2026 đầu tư 8.579 tỷ đồng, năm 2027 đầu tư 6.604 tỷ đồng, năm 2028 đầu tư 5.672 tỷ đồng và năm 2029 đầu tư 5.269 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Cảng Phước An sẽ không trả cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn 2026 -2030.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Cảng Phước An ghi nhận doanh thu đạt 247,59 tỷ đồng, tăng 754,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lỗ 233,04 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 247,73 tỷ đồng. Trong đó, công ty kinh doanh dưới giá vốn, ghi nhận lợi nhuận gộp âm 56,97 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2026, tổng lỗ luỹ kế của Cảng Phước An 769 tỷ đồng, bằng 21,54% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, tạm đóng phiên giao dịch sáng ngày 24/9, cổ phiếu PAP giữ nguyên mức 28.000 đồng/cổ phiếu so với phiên hôm qua, tương ứng vốn hoá 9.996 tỷ đồng.