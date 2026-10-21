Cảng Phước An đón hơn 2 ngàn khách du lịch quốc tế đường biển

Du khách làm thủ tục check in tại quầy xuất nhập cảnh. Ảnh: Ngọc Liên

Tàu du lịch quốc tế Carnival Luminosa có hải trình từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Việt Nam và cập bến Cảng Phước An. Tàu có sức chứa khoảng 3 ngàn người, trong đó trên 900 người thuộc thành viên của tàu. Du khách sau khi làm thủ tục xuất cảnh tại cảng sẽ đi tham quan theo tour và trở về tàu vào buổi chiều cùng ngày, sau đó tiếp tục hải trình đến Singapore.

Du khách rời tàu và lên xe bắt đầu tour tham quan. Ảnh: Ngọc Liên

Trước đó, tháng 2-2026, Đồng Nai đón khoảng 1 ngàn du khách cập Cảng Phước An. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên đặt chân vào Đồng Nai, mở ra cơ hội khai thác, phát triển du lịch đường biển. Thời gian qua, ngành du lịch Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị khai thác tour du lịch tàu biển khảo sát các điểm đến khu vực gần Cảng Phước An để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm và mua sắm của khách du lịch khi cập cảng Phước An.