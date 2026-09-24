Cảng Phước An: Doanh thu tăng 754% vẫn lỗ, kế hoạch 5 năm dự kiến lỗ 5.431 tỷ đồng

Theo tài liệu bổ sung phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) dự kiến lỗ tổng cộng 5.431 tỷ đồng trong 5 năm 2026–2030. Trong đó, mức lỗ lần lượt là 524 tỷ đồng năm 2026, 913 tỷ đồng năm 2027, 1.224 tỷ đồng năm 2028, 1.448 tỷ đồng năm 2029 và 1.322 tỷ đồng năm 2030.

Cảng Phước An lên kế hoạch lỗ 5.431 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng nói, kế hoạch thua lỗ này diễn ra ngay trong bối cảnh doanh thu của Cảng Phước An đang tăng rất nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 247,6 tỷ đồng, tăng tới 754,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn âm khoảng 233 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp âm gần 57 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế đến cuối tháng 6/2026 lên khoảng 769 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính khi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cảng. Dư nợ vay tài chính cuối kỳ đã vượt 8.600 tỷ đồng, tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Như vậy, mức tăng trưởng doanh thu hiện tại chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn tạo lợi nhuận. Quy mô khai thác tăng lên nhưng chi phí vận hành, khấu hao và đặc biệt là chi phí vốn vẫn tạo sức ép lớn lên kết quả kinh doanh.

Đây cũng là lý do kế hoạch 2026–2030 của Cảng Phước An cho thấy một nghịch lý: doanh thu được kỳ vọng tăng dần nhưng lợi nhuận vẫn âm trong toàn bộ giai đoạn.

Theo dự phóng mới, doanh thu hàng năm tăng từ gần 1.100 tỷ đồng năm 2026 lên gần 1.900 tỷ đồng năm 2030. Trong đó, nguồn thu từ khu công nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2026–2029 và tăng lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2030; doanh thu khai thác cảng cũng được kỳ vọng tăng từ khoảng 260 tỷ đồng lên hơn 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí trong 5 năm dự kiến gần 12.400 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu chưa tới 7.000 tỷ đồng. Riêng chi phí bán hàng và lãi vay được dự kiến lên tới hơn 7.400 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý hơn cả nằm ở phía trước. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư 26.124 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030, tăng đáng kể so với kế hoạch trước đó.

Nguồn vốn đầu tư dự kiến gồm khoảng 4.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 22.000 tỷ đồng từ vốn vay cùng các nguồn khác. Riêng năm 2026, kế hoạch đầu tư được nâng lên gần 8.600 tỷ đồng.

Quy mô dự án Cảng Phước An cũng vừa được điều chỉnh tăng mạnh. Theo tài liệu cập nhật, tổng mức đầu tư dự án được nâng từ gần 17.893 tỷ đồng lên 28.352 tỷ đồng. Dự án gồm 9 bến với tổng chiều dài 2.830 m, được quy hoạch để tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Như vậy, doanh nghiệp đang phải chấp nhận một khoảng thời gian dài chi phí đầu tư và tài chính tăng cao trước khi toàn bộ hệ thống cảng đạt công suất khai thác theo quy hoạch.

Theo kế hoạch, nợ phải trả có thể tăng từ gần 12.900 tỷ đồng cuối năm 2026 lên khoảng 25.800 tỷ đồng vào năm 2029, trước khi giảm về hơn 24.000 tỷ đồng vào năm 2030. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu được dự kiến còn khoảng 1.413 tỷ đồng vào cuối năm 2030.

Theo đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu có thể lên tới 17,03 lần vào năm 2030, so với 4,14 lần năm 2026. Nợ phải trả khi đó tương đương khoảng 94,5% tổng tài sản.

Những con số trên đang được phản ánh trong bối cảnh cổ phiếu PAP vẫn duy trì mức định giá đáng kể trên thị trường chứng khoán.

Kết phiên 24/9, cổ phiếu PAP đứng ở mức 28.000 đồng/cp. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Cảng Phước An vào khoảng 9.996 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức trong toàn bộ giai đoạn 2026–2030, khi nguồn lực được ưu tiên cho đầu tư và phục vụ kế hoạch phát triển dự án.

Với Cảng Phước An, câu chuyện phía trước vì vậy không đơn thuần là khả năng tăng trưởng doanh thu. Bài toán lớn hơn là tốc độ đưa các hạng mục đầu tư vào khai thác, khả năng tạo dòng tiền từ cảng và khu công nghiệp, đồng thời kiểm soát chi phí vốn trong giai đoạn đòn bẩy tài chính tăng cao.

Nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ, công suất khai thác tăng dần có thể tạo nền tảng cho doanh thu trong những năm tiếp theo. Ngược lại, việc kéo dài thời gian đầu tư trong khi doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ sẽ khiến chi phí tài chính và áp lực lên vốn chủ sở hữu trở thành những biến số cần được theo dõi sát.