Căng mình đi qua hàng chục khúc cua hiểm trở trên tuyến đường lên miền tây xứ Huế

Những khúc cua tiềm ẩn nhiều rủi ro

QL49 giữ vai trò quan trọng trong kết nối trung tâm Tp.Huế với các xã miền núi phía tây, đặc biệt là khu vực A Lưới. Tuy nhiên, địa hình đồi núi, độ dốc lớn, mặt đường hẹp cùng những khúc cua liên tiếp khiến việc lưu thông trên tuyến luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mặt đường hẹp, nhiều khúc cua dốc khiến phương tiện di chuyển qua QL49 gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, tại nhiều vị trí, mặt đường chỉ rộng khoảng 5,5m, gây khó khăn cho các phương tiện tránh nhau, nhất là khi có xe tải trọng lớn, xe đầu kéo và sơ-mi rơ-moóc lưu thông.

Những khúc cua có bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế cùng các đoạn đèo dốc liên tiếp đòi hỏi tài xế phải tập trung cao độ, kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Chỉ một tình huống xử lý thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến va chạm nguy hiểm.

Không chỉ gây áp lực cho các tài xế thường xuyên di chuyển giữa Huế và A Lưới, những bất cập về hạ tầng trên QL49 còn ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập, lao động và vận chuyển hàng hóa của người dân dọc tuyến.

Đặc biệt, vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở taluy, hư hỏng mặt đường càng khiến hành trình qua đây trở nên nguy hiểm, buộc các tài xế phải hết sức thận trọng.

Thông tin từ Sở Xây dựng Tp.Huế, qua rà soát, đoạn QL49 từ Km25+100 đến Km77+700 có 71 vị trí đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, với tổng chiều dài khoảng 6km. Đây là những vị trí cần ưu tiên xử lý nhằm cải thiện điều kiện lưu thông, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV, ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 cho biết, thời gian qua, trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

“Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, địa phương đề nghị các cấp, ngành liên quan nâng cấp, mở rộng QL49; xử lý các “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn, khắc phục những đoạn mặt đường hư hỏng. Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm về kích thước, tải trọng và tốc độ…”, ông Hiếu kiến nghị.

Xử lý 71 khúc cua nguy hiểm

Liên quan đến 71 vị trí đường cong nguy hiểm trên tuyến, đại diện Sở Xây dựng Tp.Huế cho biết, đã đề xuất UBND thành phố bố trí khoảng 110 tỷ đồng để cải tạo đoạn QL49 từ Km25+100 đến Km77+700, theo hướng từ Huế đi A Lưới.

Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành 12 đoạn thi công, triển khai cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn 2027-2030, căn cứ vào mức độ nguy hiểm và hiện trạng từng vị trí.

Trong năm 2027, thành phố dự kiến ưu tiên khoảng 38,5 tỷ đồng để xử lý 20 điểm cong nguy hiểm nhất, tập trung tại các đoạn từ Km48+600 đến Km51+400 và từ Km74+000 đến Km77+000. Đối với 51 vị trí còn lại, việc bố trí vốn và nâng cấp sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2028-2030 theo thứ tự ưu tiên.

Những khúc cua nguy hiểm trên tuyến QL49.

Trong thời gian chờ bố trí vốn và triển khai dự án, Sở Xây dựng Tp.Huế đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì hằng năm để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, các đơn vị sẽ bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm và biển hạn chế tốc độ 40km/h đối với xe sơ-mi rơ-moóc tại các đoạn đèo dốc; sơn gờ giảm tốc tại những vị trí cần thiết, đồng thời phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn. Công tác tuần kiểm cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng dự kiến tổ chức giao thông theo hướng chỉ cho phép xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông một chiều từ đường Hồ Chí Minh về Quốc lộ 1 qua nhánh đường tránh Huế trong khung giờ từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Giải pháp này nhằm hạn chế xung đột giữa các phương tiện vận tải lớn trên những đoạn đường có điều kiện lưu thông hạn chế.

Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng và tổ chức giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ sẽ phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.