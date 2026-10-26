Cảng Hàng không Thọ Xuân: Bài toán khôi phục đường bay

Hành khách lên tàu bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines tại Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Khoảng trống trong kết nối hàng không

Quê ở Thanh Hóa nhưng sinh sống tại Lâm Đồng, mỗi lần về quê bằng máy bay, vợ chồng ông Ngô Mạnh Hùng phải di chuyển gần 150km đường bộ đến sân bay Tân Sơn Nhất, rồi mới bay về Thọ Xuân. Không có đường bay thẳng khiến hành trình thêm vất vả, tốn thời gian và chi phí. Ông Hùng chia sẻ, người Thanh Hóa vào các tỉnh phía Nam sinh sống khá đông, nhu cầu về quê thường xuyên. Vì vậy, mong các hãng hàng không nghiên cứu mở lại đường bay từ Cảng Hàng không Thọ Xuân với khu vực này, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Sự bất tiện của hành khách phần nào phản ánh thực trạng kết nối hàng không tại sân bay Thọ Xuân hiện nay. Năm 2022, sân bay đạt sản lượng cao nhất với gần 1,6 triệu lượt hành khách, gần 10.000 lượt cất, hạ cánh và 6 đường bay đang khai thác. Tính từ khi đưa vào khai thác hàng không dân dụng, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã từng kết nối 9 đường bay nội địa. Tuy nhiên, các tuyến bay lần lượt dừng hoạt động. Đến nay, chỉ còn đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh với khoảng 7 đến 8 chuyến mỗi ngày.

Việc thu hẹp mạng lưới đường bay không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân mà còn hạn chế khả năng kết nối trực tiếp giữa Thanh Hóa với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước.

Theo ông Lê Minh Trí, Phó giám đốc Cảng Hàng không Thọ Xuân, việc các đường bay dừng khai thác có những nguyên nhân khách quan, trong đó đáng chú ý là hiệu quả kinh doanh của các hãng hàng không. “Khi khai thác các đường bay, các hãng phải cân đối giữa hiệu quả khai thác với doanh thu có thể nhận được. Để mở lại các chặng bay mới, chúng ta cần có những biện pháp kích cầu”, ông Trí cho biết.

Thực tế cho thấy, nhu cầu mở thêm đường bay là có, nhưng để duy trì hoạt động lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là nguồn khách ổn định ở cả hai chiều và hiệu quả khai thác của doanh nghiệp hàng không.

Tạo nguồn khách, khôi phục đường bay bền vững

Với dân số trên 4,3 triệu người cùng cộng đồng người Thanh Hóa sinh sống, học tập, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhu cầu kết nối hàng không của Thanh Hóa còn nhiều tiềm năng.

Năm 2025, Thanh Hóa đón hơn 16,28 triệu lượt khách du lịch, tổng thu khoảng 1,76 tỷ USD. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón 21,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, với 200 dự án FDI còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm dự án đầu tư trong nước cũng tạo thêm nhu cầu đi lại, giao thương.

Từ tiềm năng thị trường, Thanh Hóa đang xúc tiến khôi phục một số đường bay nội địa. Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Hãng Hàng không VietJet về phương án mở lại các tuyến Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột và Thanh Hóa - Liên Khương trong quý IV/2026.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng quan tâm đến việc phát triển những tuyến bay gắn với nhu cầu du lịch thực tế. Bà Trần Thị Nga, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa cho biết, qua đánh giá lượng khách những năm gần đây, doanh nghiệp mong muốn khôi phục các đường bay từ Thanh Hóa đến Đà Lạt, Buôn Ma Thuột. Về lâu dài, doanh nghiệp cũng đề xuất mở đường bay đến Phú Quốc, một thị trường được nhiều người dân và du khách Thanh Hóa quan tâm.

Cùng với phát triển thị trường khách, hạ tầng phục vụ hàng không đang từng bước được cải thiện. Cảng Hàng không Thọ Xuân đã cải tạo nhà ga hành khách nội địa, bổ sung các thiết bị công nghệ phục vụ làm thủ tục, trong đó có hệ thống check-in và nhận diện sinh trắc học, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho hành khách.

Thanh Hóa cũng đang triển khai các dự án giao thông kết nối trung tâm tỉnh với sân bay. Trong đó, tuyến đường từ cầu Nỏ Hẻn đến Cảng Hàng không Thọ Xuân dài khoảng 23km, được đầu tư mở rộng lên 6 làn xe, phấn đấu đưa vào khai thác năm 2027.

Tuy nhiên, nâng cấp hạ tầng mới chỉ là một phần của bài toán. Theo ông Lại Thế Khái, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ngành sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để xác định những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải hàng không trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh quan tâm kết nối hãng bay với doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các tour du lịch đi và đến Thanh Hóa; tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông gắn sân bay với các điểm đến.

Mở lại đường bay là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là duy trì được hoạt động ổn định, hiệu quả. Khi nguồn khách được tổ chức tốt, các sản phẩm du lịch và giao thông kết nối đáp ứng nhu cầu thực tế, Cảng Hàng không Thọ Xuân mới có thêm điều kiện mở rộng mạng lưới đường bay, phát huy vai trò kết nối Thanh Hóa với các địa phương trong cả nước.