Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hướng tới 4 triệu khách mỗi năm

Cục Hàng không vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: ACV.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nằm trên địa bàn phường Phú Bài và phường Hương Thủy (TP.Huế), có vị trí, chức năng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO) và đạt công suất 4 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm.

Tổng số vị trí đỗ tàu bay khoảng 11 vị trí, khai thác các loại tàu bay đến code E gồm A350, B787, B777, A320/A321... và các loại tàu bay khác tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4E với công suất 12 triệu hành khách/năm và 24.000 tấn hàng hóa/năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay là 27 vị trí, khai thác các loại tàu bay đến code E gồm A350, B787, B777, A320/A321… và các loại tàu bay khác tương đương.

Theo Quy hoạch, cảng hàng không quốc tế Phú Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 xác định là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, sân bay quân sự cấp II, công suất đến năm 2020 là 5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030 là 9 triệu hành khách/năm.

Bên cạnh đó, theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Xây dựng ra quyết định điều chỉnh năm 2026, cảng hàng không quốc tế Phú Bài được quy hoạch cấp sân bay 4E, công suất đến năm 2030 là 4 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 là 12 triệu hành khách/năm.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ với định hướng phát triển thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ga hàng hóa và phát triển các đường bay quốc tế, gắn với cảng biển Chân Mây - Lăng Cô.

Địa phương cũng đã ra quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế định hướng hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển Chân Mây và cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Cải tạo, kéo dài đường cất hạ cánh số 1, hoàn thiện hệ thống đường lăn và ưu tiên đầu tư đường cất hạ cánh số 2 trước năm 2030 theo quy hoạch cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc Cục Hàng không lập Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và địa phương.

Từ đó làm cơ sở đầu tư phát triển cảng, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực miền Trung.