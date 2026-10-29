Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khai thác 366 chuyến bay/tuần

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin về việc chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút hoàn thiện.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, được định hướng đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO, công suất thiết kế toàn bộ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

ACV dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần tại cảng hàng không quốc tế Long Thành với 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến triển khai các đường bay nội địa kết nối sân bay mới với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn.

Việc phân bổ chuyến bay được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng và hãng hàng không phối hợp xây dựng, căn cứ vào tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot), kế hoạch khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện thực tế. Một số hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ quan tâm đến việc khai thác tại sân bay mới.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu dự kiến hoàn thành nghiệm thu trong tháng 11-2026. Thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nhân lực khai thác sẽ được hoàn tất trong đầu tháng 12/2026.

Công tác cấp phép phương tiện hoạt động trong khu bay, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và công bố thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức cũng đang được triển khai.

Về lâu dài, Long Thành sẽ tăng dần công suất theo nhu cầu thị trường và định hướng phát triển ngành hàng không Việt Nam.

Các dự án giao thông kết nối vùng cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao khả năng tiếp cận sân bay.