Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tăng tốc thi công, hướng tới APEC 2027
Sau hơn một năm khởi công, diện mạo Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại thành phố Bắc Ninh đang ngày càng rõ nét. Nhiều hạng mục trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp thời phục vụ đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Cùng với việc thi công hạ tầng, những chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường hàng không đầu tiên cũng đã được triển khai, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện sân bay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cang-hang-khong-quoc-te-gia-binh-tang-toc-thi-cong-huong-toi-apec-2027-246261127182536642.htm