Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được đề cử sân bay phục vụ từ 10 triệu đến 17,5 triệu lượt hành khách mỗi năm

Lượng khách qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngày càng tăng. Ảnh: THÀNH LÂN

Đây là giải thưởng uy tín trong ngành hàng không, ghi nhận những thành tựu nổi bật của các sân bay trong việc phát triển mạng đường bay, tiếp thị hàng không và xây dựng quan hệ hợp tác với các hãng hàng không trên toàn cầu.

Việc góp mặt trong danh sách đề cử chung kết là sự ghi nhận những nỗ lực của cảng trong việc mở rộng mạng đường bay, tăng cường hợp tác với các hãng hàng không và nâng cao năng lực kết nối quốc tế.

Theo đó, năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phục vụ 15,29 triệu lượt hành khách. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 8,64 triệu lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Với mạng đường bay mở rộng lên 43 điểm đến, cảng góp mặt trong danh sách đề cử chung kết Routes World Awards 2026.

Từ đầu năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã hợp tác thêm với 11 hãng hàng không. Tính đến tháng 10/2026, cảng đã vượt mốc 14 triệu lượt hành khách, phục vụ hơn 76.000 chuyến bay quốc nội và quốc tế.

Đây cũng là động lực để cảng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả khai thác, mở rộng mạng đường bay và đầu tư phát triển hạ tầng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hướng đến vai trò cửa ngõ hàng không hiện đại, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và nâng cao vị thế của thành phố Đà Nẵng trên bản đồ hàng không quốc tế.