Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cửa ngõ kết nối phát triển du lịch

Cảng hàng không kết nối phát triển du lịch

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, Hải Phòng đang có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trong sự phát triển đó, giao thông hàng không đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển du lịch. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giữ vai trò là cửa ngõ giao thông quan trọng của thành phố và khu vực Duyên hải Bắc Bộ.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - cửa ngõ giao thông để phát triển du lịch

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 7km, có khả năng kết nối thuận lợi với các khu, điểm du lịch trọng điểm như Đồ Sơn, Cát Bà… cũng như các địa phương khác thông qua hệ thống đường cao tốc và các tuyến giao thông liên vùng.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Hải Phòng mà còn trở thành nơi tiếp nhận, trung chuyển khách đi các tỉnh.

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là sân bay cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có đường cất hạ cánh dài 3.050m, rộng 45m, đáp ứng khả năng khai thác nhiều loại tàu bay thương mại hiện đại.

Nhà ga hành khách T1 có công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm, được tổ chức khai thác linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách ngày càng tăng.

Bên cạnh việc duy trì các điều kiện khai thác an toàn, an ninh, Cảng đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ hành khách.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang có những bước chuyển biến rõ nét

Các hệ thống làm thủ tục hàng không dùng chung, kiosk check-in, hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay, cửa ra tàu bay tự động và đặc biệt là hệ thống sinh trắc học toàn trình đã góp phần từng bước hiện đại hóa quy trình phục vụ, giảm thời gian thực hiện thủ tục, nâng cao chất lượng trải nghiệm của hành khách.

Những con số biết nói

Theo số liệu tổng hợp, năm 2025, sản lượng hành khách thông qua Cảng đạt 2.452.708 lượt. Trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng hành khách đạt 2.260.445 lượt, tương đương khoảng 87,6% kế hoạch năm.

Dự kiến cả năm 2026, sản lượng hành khách thông qua Cảng đạt khoảng 2,694 triệu lượt, tăng khoảng 9,8% so với năm 2025.

Đáng chú ý, sản lượng hành khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 252.769 lượt, vượt kế hoạch cả năm. Ước thực hiện cả năm đạt khoảng 284.787 lượt, tăng khoảng 61% so với năm 2025.

Những kết quả này cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, đặc biệt là nhu cầu kết nối quốc tế tại Hải Phòng, đang có xu hướng phục hồi và phát triển tích cực.

Năm 2026, hoạt động khai thác hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi ghi nhận những tín hiệu tích cực với sự tham gia của các hãng hàng không mới, góp phần đa dạng hóa mạng đường bay và mở rộng khả năng kết nối giữa Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước.

Cụ thể, ngày 25.7.2026, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways lần đầu tiên khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, với hai đường bay kết nối Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng – Phú Quốc. Đặc biệt, đường bay Hải Phòng – Phú Quốc tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa hai trung tâm du lịch biển đảo lớn của cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và trao đổi nguồn khách hai chiều.

Ngày 1.10.2026, hãng hàng không Vietravel Airlines cũng lần đầu tiên khai thác chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tiếp tục mở rộng sự lựa chọn về dịch vụ vận chuyển hàng không cho hành khách.

Đối với mạng đường bay quốc tế, Cảng tiếp tục duy trì và phát triển kết nối với các thị trường trong khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc, thông qua các đường bay đến Incheon, Côn Minh, Lệ Giang cùng một số điểm đến quốc tế khác được khai thác trong từng giai đoạn.

Ngày 10.11.2026, hãng hàng không GX Airlines đã khôi phục khai thác đường bay quốc tế Hải Phòng – Nam Ninh (Trung Quốc). Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện tiềm năng của thị trường hàng không Hải Phòng, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch và giao lưu giữa thành phố Hải Phòng với thị trường Trung Quốc.

Trong đó, thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển du lịch quốc tế của thành phố, đặc biệt là các sản phẩm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi mở ra liên kết khu vực Bắc bộ

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có công suất khoảng 13 triệu hành khách mỗi năm và tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 18 triệu hành khách mỗi năm.

Việc đầu tư đồng bộ các công trình như Nhà ga hành khách T2, Nhà ga hàng hóa, mở rộng sân đỗ tàu bay và sân đỗ ô tô không chỉ nâng cao năng lực khai thác của Cảng mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng không, logistics và du lịch của thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Huy Trường - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quy trình làm thủ tục và phục vụ hành khách.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, góp phần xây dựng hình ảnh cửa ngõ hàng không Hải Phòng hiện đại, văn minh, thân thiện.

"Với tinh thần hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện, chuyên nghiệp" ông Lê Huy Trường thông tin.