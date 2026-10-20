Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mời chào giá dịch vụ xử lý rác thải nhà ga T1
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2026 - 2027”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:
https://acv.vn/vi/cxr/ket-noi-doanh-nghiep-cxr/thong-bao-moi-chao-gia-cxr/cung-cap-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-xu-ly-rac-thai-nha-ga-t1-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh-nam-2026-2027?id=123815
1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ 00 ngày 23/10/2026.
- Địa chỉ nộp hồ sơ chào giá: Phòng Kỹ thuật Hạ tầng - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (Số điện thoại: 033.934.7617).
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
2. Thông tin liên hệ:
- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.
- Địa chỉ: Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Số điện thoại liên hệ: 033.934.7617.
- Người liên hệ: Ông Phạm Ngọc Khánh - Chuyên viên môi trường.
3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương (Bản sao y bản chính có xác nhận của đơn vị cung cấp hoặc bản sao có chứng thực);
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/moi-thau/202610/cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh-moi-chao-gia-dich-vu-xu-ly-rac-thai-nha-ga-t1-c6f708a/