Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Hoàn thiện hạ tầng, triển khai đồng bộ các điều kiện kỹ thuật

Ngày 15/10/2026, tại Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH CHK Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh.

CHK Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên (Ảnh: Tùng Lâm)

Hoạt động có sự tham gia Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, sử dụng máy bay Cessna 208, với thời gian thực hiện khoảng 60–90 phút. Đây là dòng máy bay động cơ tuabin cánh quạt đa dụng, được sử dụng trong nhiều hoạt động hàng không.

Xuất phát từ CHK Đồng Hới, Cessna 208 đã thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên CHK Quảng Trị ở các cao độ 600m và 300m, với tốc độ trung bình 220 km/h. Trong suốt quá trình bay, các hình ảnh được thiết bị chuyên dụng trên Cessna 208 ghi lại nhằm phục vụ công tác kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, góp phần đánh giá các điều kiện liên quan đến an toàn bay.

Cùng với hoạt động trên, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các hạng mục hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Máy bay Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên CHK Quảng Trị ở các cao độ 600m và 300m (Ảnh: Tùng Lâm)

Chuyến bay kỹ thuật là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị vận hành CHK Quảng Trị. Sau hoạt động này, doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn triển khai những công việc tiếp theo như chuyến bay đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật liên quan theo quy định…

Khai thác thương mại trong tháng 3/2027

CHK Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, do liên danh T&T Group và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Công ty CHK Quảng Trị là doanh nghiệp dự án trực tiếp triển khai.

Tính đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công đã đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%. Nhà ga hành khách đạt trên 80%, còn đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%. Các hạng mục khác cũng đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị khai thác. Theo kế hoạch, các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay sẽ hoàn thành vào tháng 1/2027.

Tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80% (Ảnh: Anh Chiến)

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, CHK Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Cùng với chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, hiện doanh nghiệp dự án đang tập trung tối đa nguồn lực với mục tiêu đưa CHK vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907–7/4/2027), đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp dự án đang phối hợp với các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, tổ chức kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu và thực hiện các thủ tục cấp phép theo quy định. Công tác chuẩn bị vận hành cũng đang được triển khai song song nhằm từng bước hoàn thiện phương án tổ chức khai thác, nguồn nhân lực và các dịch vụ tại cảng.

Phối ảnh Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh: T&T Group)

Trước đó, tháng 8/2026, doanh nghiệp dự án ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung vào xây dựng tài liệu, thực hiện thủ tục cấp phép, tư vấn mô hình tổ chức, kế hoạch nhân sự và các hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác cảng hàng không.

Doanh nghiệp dự án hiện phối hợp với ACV trao đổi phương án hợp tác tổ chức vận hành, khai thác cảng trong giai đoạn 2027–2032. Các nội dung được nghiên cứu gồm quản lý, khai thác cảng hàng không; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; đào tạo, phát triển nhân lực và hỗ trợ vận hành sau khi tiếp nhận bàn giao.

Song song với công tác chuẩn bị hạ tầng và vận hành, các hoạt động hợp tác phát triển vận tải hàng không cũng đang được tỉnh Quảng Trị tích cực xúc tiến. Theo đó, cũng trong sáng 15/10, tỉnh Quảng Trị đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026 - 2030 với ba hãng hàng không, gồm: Vietravel Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways. Sự kiện góp phần tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu phát triển mạng đường bay, chuẩn bị các điều kiện kết nối hàng không khi CHK Quảng Trị đi vào khai thác.

UBND tỉnh Quảng Trị và các hãng hàng không ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026 - 2030

Tại lễ ký kết, đại diện Vietravel Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways bày tỏ sự quan tâm và định hướng phát triển mạng đường bay đến CHK Quảng Trị khi sân bay đi vào khai thác. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM được xác định là những thị trường kết nối ưu tiên trong giai đoạn đầu, đồng thời từng bước mở rộng đến các điểm đến nội địa khác và nghiên cứu phát triển các đường bay quốc tế tiềm năng. Để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài, đại diện các hãng đề nghị tỉnh Quảng Trị tăng cường phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí và tạo nguồn khách; đồng thời quan tâm hoàn thiện các điều kiện hạ tầng, dịch vụ phục vụ hành khách quốc tế, tạo cơ sở mở rộng kết nối hàng không trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị hiện nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã một vài lần trực tiếp đến thăm, làm việc và có những chỉ đạo, định hướng cho tỉnh trong thời gian tới.

Những lĩnh vực của tỉnh Quảng Trị hiện nay đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo như du lịch, năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại. Để triển khai thực hiện theo những định hướng này, Quảng Trị đang rất tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi xác định, một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh là phải giải quyết được vấn đề giao thông, vận tải. Trong đó, hàng không có vai trò hết sức quan trọng. Quảng Trị cũng là một trong số ít địa phương trên cả nước có hai sân bay sau hợp nhất, sáp nhập. Đây là một lợi thế rất đặc biệt, nếu tận dụng hiệu quả hai sân bay này, không gian phát triển của tỉnh sẽ không chỉ dừng lại ở việc đưa đón khách du lịch mà còn có thể mở rộng sang các dịch vụ liên quan đến hàng không, hoạt động vận tải, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp máy bay”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.