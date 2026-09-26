Cảng hàng không Quảng Trị sẽ bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tại Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Cùng đi có ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, các Sở, ngành liên quan.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nơi đây tập trung các dự án động lực quy mô lớn về cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng giao thông kết nối.

Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra, khảo sát thực địa tại Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Đài kiểm soát không lưu đang trong quá trình xây dựng.

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỷ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 327 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là liên danh nhà đầu tư gồm T&T Group và CIENCO4, thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Tổng diện tích GPMB của dự án là 267,974ha (gồm: xã Gio Linh 103,2 ha, xã Cửa Việt 164,774ha), trong đó đã hoàn thành GPMB 267,52ha.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10 theo yêu cầu đề ra.

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng cam kết, đảm bảo mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10.

Về công tác bảo đảm giao thông phục vụ thi công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an xã bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra hành vi cản trở quá trình thi công; các đơn vị tham gia thi công phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, thực hiện tưới nước, vệ sinh đường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị, quá trình thi công phải bảo đảm quy mô, công năng của nhà ga, trong đó hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ 2 tầng, tương xứng với quy mô sân bay cấp 4E.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà đơn vị thi công.

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư phải xác định trách nhiệm với tỉnh cũng như cam kết bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10, đảm bảo yêu cầu đặt ra; cố gắng thi công nhanh nhất với mục tiêu đặt ra đến tháng 5/2027 phải hoàn chỉnh sân bay.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1; dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1; dự án Đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng-Cửa Việt.