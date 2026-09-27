Cảng hàng không Quảng Trị hướng tới chuyến bay thử kỹ thuật ngày 15/10

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là cảng thứ hai trên cả nước được đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), sau Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Hiện giải phóng mặt bằng Dự án đã cơ bản hoàn thành (99,8%), phần diện tích còn lại 0,454 ha tại xã Cửa Việt được yêu cầu xử lý dứt điểm trước ngày 10/10/2026; các hạng mục chính đạt khối lượng cao, tạo điều kiện tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và công trình còn lại.

Về xây dựng, đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 90% khối lượng; nhà ga hành khách đạt 87%; đài kiểm soát không lưu đạt 87%. Việc di dời 2 trạm phát sóng BTS đạt khoảng 80%, trong khi đường dây điện 110 kV đang hoàn thiện các công đoạn cuối. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, điện, chiếu sáng và công trình phục vụ hoạt động bay đang được tập trung hoàn thiện để bảo đảm điều kiện bay thử.

Để bảo đảm mốc ngày 15/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam kết, tập trung nguồn lực và đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện an toàn về chuyên môn và kỹ thuật hàng không.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách là hoàn thành việc di dời, đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi Dự án. Đối với 2 trạm BTS, các thủ tục đấu nối, cắt điện, nghiệm thu và bàn giao được yêu cầu hoàn thành chậm nhất ngày 3/10. Với các hạng mục liên quan đến đường điện và đường ống nước, tỉnh Quảng Trị yêu cầu xác định rõ phương án, trách nhiệm từng đơn vị, ưu tiên cách làm rút ngắn thời gian, hạn chế phát sinh thủ tục.

Trong quá trình hoàn thiện Dự án, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông cũng được đặt ra. Các đơn vị vận chuyển vật liệu, máy móc phải chấp hành quy định về an toàn giao thông; thường xuyên tưới nước, vệ sinh đường, hạn chế bụi và ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực dự án.

Đối với nhà ga hành khách, tỉnh Quảng Trị yêu cầu phải bảo đảm quy mô, công năng và khả năng phát triển lâu dài; hệ thống hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng sau khi hoàn thành phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các hạng mục.

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư 2 giai đoạn hơn 5.833 tỷ đồng, được đầu tư đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E. Đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m, cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ và các công trình bảo đảm hoạt động bay.

Sau chuyến bay thử kỹ thuật ngày 15/10, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, phấn đấu đến tháng 5/2027 hoàn thành đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào sử dụng.