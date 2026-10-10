Cảng hàng không Cà Mau sẵn sàng đón chuyến bay thương mại vào cuối tháng 11

Ngày 10/10, ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết, từ ngày 29/11, đơn vị sẽ chính thức khai thác trở lại đường bay Cà Mau - TP.HCM và chiều ngược lại do Vietnam Airlines vận hành bằng tàu bay Airbus A321.

Cảng hàng không Cà Mau dự kiến khai thác thương mại trở lại vào cuối tháng 11/2026.

Lịch bay được bố trí hằng ngày. Chặng TP.HCM - Cà Mau khởi hành lúc 12h50, dự kiến hạ cánh lúc 13h55. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Cà Mau khởi hành lúc 14h50 và đến TP.HCM lúc 15h50. Giá vé niêm yết từ 924.000 đến 964.000 đồng/lượt, đã bao gồm phí dịch vụ xuất vé.

Bên cạnh đường bay Cà Mau - TP.HCM, UBND tỉnh Cà Mau đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu, xúc tiến mở thêm các đường bay nội địa, trong đó có tuyến Cà Mau - Hà Nội và chiều ngược lại.

Để chuẩn bị cho ngày khai thác trở lại, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã phối hợp tổ chức các chuyến bay hiệu chuẩn, kiểm tra hệ thống radar. Đây là bước kiểm tra kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của thiết bị, phục vụ công tác giám sát và bảo đảm an toàn bay.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thuộc VATM, đơn vị đã thực hiện 8 chuyến bay hiệu chuẩn ở các độ cao từ 1.000 ft đến mực bay FL300.

Kết quả kiểm tra cho thấy các trạm radar thứ cấp tại Cà Mau đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ yêu cầu giám sát an toàn vùng trời. Tổ bay cũng hoàn thành các bài thử nghiệm nhận dạng mã hiệu tàu bay và mã khẩn nguy theo khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Cà Mau đang được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau là một trong những công trình trọng điểm của địa phương. Để bảo đảm tiến độ đưa công trình vào khai thác cuối tháng 11/2026, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thi công cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Cùng với công tác kiểm tra kỹ thuật bay, tiến độ thi công hạ tầng tại công trường đang được đẩy nhanh. Theo ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, các nhà thầu đã huy động hơn 400 công nhân cùng hàng trăm máy móc, thiết bị tập trung thi công đường cất, hạ cánh.

Đối với gói thầu nhà ga hành khách, khối lượng xây lắp đã hoàn thành hơn 95%. Các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, trong đó có hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân bãi. Tư vấn giám sát được bố trí thường xuyên tại công trường để kiểm tra, theo dõi chất lượng thi công, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác.

Hơn 400 công nhân cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động thi công đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không Cà Mau.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau được định hướng đạt cấp sân bay 4C, công suất 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng khai thác các dòng máy bay Code C như Airbus A320, A321 hoặc tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng tiếp tục duy trì cấp sân bay 4C, với công suất được nâng lên 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Việc nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau lên cấp 4C được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa địa phương với các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có TP.HCM. Công trình cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.