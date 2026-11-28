Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại từ ngày 7 đến 20/12/2026.

Điểm nhấn là chương trình đón các chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 18/12. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đại diện các sở, ngành sẽ tặng hoa, quà lưu niệm là sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương cho tổ bay và hành khách. Nghi thức phun vòi rồng chào mừng tàu bay cũng được xem xét tổ chức, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và an toàn hàng không.

Dịp này, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam dự kiến tổ chức lễ khánh thành, đưa cảng hàng không vào khai thác trở lại, với khoảng 150 đại biểu Trung ương và địa phương tham dự.

Tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư và du lịch

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (bìa phải) tặng mô hình máy bay cho lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Tố Quyên).

Trước đó, ngày 27/11, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về phương án khôi phục đường bay TP HCM - Cà Mau và mở mới đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hai bên đã trao đổi giải pháp duy trì ổn định, tăng tần suất khai thác các chuyến bay; đồng thời định hướng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với việc khôi phục hoạt động sân bay, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng, lợi thế địa phương đến du khách và nhà đầu tư, góp phần khai thác hiệu quả các đường bay trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau sau buổi làm việc (Ảnh: Tố Quyên).

Trong chuỗi hoạt động chào mừng, từ ngày 17 đến 19/12, tỉnh dự kiến bố trí 10 gian hàng tại sảnh nhà ga để trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng, quảng bá thương hiệu địa phương đến hành khách.

Ngày 19/12, tọa đàm “Cà Mau - Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển” dự kiến được tổ chức với khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị lữ hành. Nội dung tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội hợp tác khi mạng lưới hàng không được mở rộng.

Từ ngày 19 đến 20/12, đoàn khảo sát (famtrip) gồm khoảng 50 đại biểu thuộc các cơ quan du lịch, hiệp hội và doanh nghiệp lữ hành sẽ khảo sát tuyến Cà Mau - Đất Mũi. Hoạt động nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, xây dựng tour, tuyến và sản phẩm du lịch mới, khai thác lợi thế từ đường bay Hà Nội - Cà Mau.

Bảo đảm an toàn, hiệu quả khai thác

Cảng hàng không Cà Mau khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị đưa vào khai thác trở lại từ giữa tháng 12/2026 (Ảnh: G.M).

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai kế hoạch, phụ trách công tác truyền thông, quảng bá, lễ tân và tổ chức các hoạt động liên quan.

Cảng hàng không Cà Mau phối hợp với các hãng hàng không thống nhất lịch bay, phương án đón tiếp, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và điều kiện phục vụ sự kiện. Các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ về bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, trưng bày sản phẩm, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị.

Kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn lồng ghép các chương trình, kế hoạch liên quan, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Việc đưa Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại được kỳ vọng mở rộng kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch; qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau.