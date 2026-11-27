Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau thời gian đóng cửa để nâng cấp, mở rộng, Cảng hàng không Cà Mau sẽ chính thức khai thác trở lại vào ngày 18-12.

Cảng hàng không Cà Mau khai thác 2 đường bay: TPHCM – Cà Mau và Hà Nội – Cà Mau.

Sau thời gian nâng cấp, mở rộng, Cảng hàng không Cà Mau sẽ mở cửa khai thác trở lại

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 18-12 có: chuyến bay của hãng hàng không Vasco từ TPHCM về tỉnh Cà Mau, thời gian từ 8 giờ 10 – 9 giờ 15, hạ cánh tại Cảng hàng không Cà Mau; chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ TPHCM về tỉnh Cà Mau, thời gian từ 12 giờ 50 – 13 giờ 55, hạ cánh tại Cảng hàng không Cà Mau; chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air từ TP Hà Nội về tỉnh Cà Mau, thời gian từ 10 giờ 00 – 12 giờ 15, hạ cánh tại Cảng hàng không Cà Mau.

Trước đó, cuối tháng 10-2025, Cảng hàng không Cà Mau tạm thời đóng cửa để thi công dự án mở rộng, nâng cấp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đáp ứng yêu cầu khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.