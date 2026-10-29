Cảng Hải Phòng: Từ ký ức ba lần đón Bác đến hành trình vươn ra biển lớn

Cảng Hải Phòng đang viết tiếp "lời căn dặn của Người" bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa hạ tầng, khẳng định vị thế "trái tim kinh tế biển" của cả nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiếm có nơi nào mang dấu ấn đặc biệt như Cảng Hải Phòng với ba lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Phát huy giá trị lịch sử và truyền thống vẻ vang, Cảng Hải Phòng hôm nay tiếp tục đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần khẳng định vị thế cảng biển chủ lực khu vực phía Bắc.

Ba lần đón Bác, một niềm tự hào

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Phạm Hồng Minh, hơn 150 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1874, Cảng Hải Phòng đã ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử vùng đất cảng.

Trong dòng chảy đó, vinh dự ba lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Những lời căn dặn của Người trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, bồi đắp truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm và khơi dậy phong trào thi đua lao động qua nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên. Phát huy giá trị vô giá ấy, Cảng Hải Phòng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vai trò là trung tâm cảng biển hàng đầu khu vực phía Bắc.

Lần đầu tiên Cảng Hải Phòng đón Bác diễn ra ngày 20/10/1946. Sau chuyến hoạt động đối ngoại lịch sử tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước bằng đường biển trên chiến hạm Dumont d’Urville và đặt chân lên Bến Cầu Ngự. Trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước những thử thách hiểm nghèo, sự kiện đón Người trở về an toàn đã củng cố niềm tin và khí thế của nhân dân thành phố cũng như cả nước.

Bến Cầu Ngự không chỉ gắn liền với một sự kiện trọng đại trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác mà còn trở thành địa danh tiêu biểu, bồi đắp niềm tự hào cho giai cấp công nhân Cảng Hải Phòng.

Hơn 10 năm sau, ngày 30/5/1957, giữa lúc miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, Bác Hồ lần thứ hai về thăm Cảng. Thăm hỏi đời sống, việc làm của công nhân, Bác căn dặn mọi người phải đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, nêu cao tinh thần làm chủ và không ngừng học tập để xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Người ví mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể bằng hình ảnh giản dị mà sâu sắc: Đoàn kết là sức mạnh, nước lên thì tàu nổi; các cô chú ở đây một thuyền một sóng nên phải đoàn kết với nhau, tiền đồ cá nhân phải gắn với lợi ích của dân tộc và giai cấp công nhân.

Cảng Hải Phòng đang viết tiếp "lời căn dặn của Người" bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa hạ tầng, khẳng định vị thế "trái tim kinh tế biển" của cả nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/1/1960, Cảng Hải Phòng tiếp tục đón nhận vinh dự lịch sử khi cùng Bác Hồ đón 922 kiều bào Thái Lan trên chuyến tàu đưa kiều bào đầu tiên trở về Tổ quốc. Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật vai trò của Cảng Hải Phòng không chỉ là đầu mối giao thông, kinh tế quan trọng mà còn là nơi ghi dấu những sự kiện chính trị, xã hội sâu sắc của đất nước.

“Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ nằm lại trong ký ức mà luôn được chuyển hóa thành hành động thiết thực trong sản xuất, quản lý và chiến đấu. Ba giá trị truyền thống ‘Đoàn kết-Kiên cường-Sáng tạo’ đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình vận dụng tư tưởng của Người,” ông Phạm Hồng Minh chia sẻ.

Điểm tựa lịch sử và mạch nguồn "Đoàn kết-Kiên cường-Sáng tạo"

Tinh thần đoàn kết của tập thể Cảng Hải Phòng được thể hiện rõ nét ngay sau ngày giải phóng năm 1955, khi công nhân cùng nhau khôi phục hệ thống cảng bị tàn phá. Trong hoạt động khai thác cảng biển hiện đại, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận điều độ, khai thác, cơ giới, kỹ thuật, công nghệ thông tin và những lực lượng liên quan.

Đánh giá về tầm quan trọng của sự gắn kết này, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Lê Hồng Quân cho biết, sản xuất cảng biển là một dây chuyền khép kín, có tính liên thông chặt chẽ. Lời dạy của Bác Hồ về tình đoàn kết chính là kim chỉ nam để Cảng Hải Phòng phát huy sức mạnh tập thể, bảo đảm tính đồng bộ từ quản trị chiến lược đến hoạt động tại hiện trường.

Nếu đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể thì kiên cường chính là bản lĩnh giúp Cảng Hải Phòng đứng vững trước mọi thử thách. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ ác liệt từ năm 1965 đến năm 1972, công nhân Cảng biến mỗi cầu bến thành pháo đài, vừa bám cẩu, bám tàu xếp dỡ hàng hóa tiếp tế cho tiền tuyến vừa dũng cảm chiến đấu với khẩu hiệu: “Tim có thể ngừng đập nhưng mạch máu giao thông Cảng không thể tắc.”

Bước vào thời kỳ hội nhập, phẩm chất kiên cường tiếp tục được thể hiện qua bản lĩnh đối diện với cạnh tranh gay gắt, mạnh dạn đổi mới phương thức quản trị để chuyển sang mô hình cảng nước sâu và cảng số.

Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ nhanh chóng ổn định hoạt động, phát huy hiệu quả mô hình quản trị sau hợp nhất, với thu nhập bình quân của người lao động tăng 34% so trước đây. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, tinh thần sáng tạo được phát huy nhằm nâng cao năng suất lao động. Từ những sáng kiến cải tiến phương pháp bốc xếp thủ công trước đây, người lao động Cảng Hải Phòng ngày nay từng bước làm chủ công nghệ hiện đại. Việc đưa các nền tảng ePort, Smart Gate, hệ thống quản lý TOS và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để định vị xe container dưới cẩu QC vào vận hành đã góp phần rút ngắn thời gian giải phóng tàu, tối ưu hóa hiệu suất thiết bị và nâng cao độ an toàn.

Trực tiếp vận hành thiết bị tại hiện trường, ông Hoàng Minh Phú, Tổ Lái đế - QC3, Đội Cơ giới, Chi nhánh Cảng Tân Vũ bày tỏ sự hào hứng khi làm việc với những cẩu giàn thế hệ mới. Phát huy tinh thần học tập và làm theo Bác Hồ, đề cao ý chí tự lực, tự cường và tinh thần “học nữa, học mãi,” anh cùng đồng nghiệp không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận công nghệ số. Nhờ sự quan tâm của ban lãnh đạo trong cải thiện môi trường làm việc an toàn, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống, công nhân yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Ở góc độ đối tác vận tải quốc tế, tại sự kiện ra mắt tuyến dịch vụ Cảng Vịnh Bắc Bộ-Cảng Hải Phòng-Cảng Kolkata, ông Lưu Thắng Hữu, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cảng vụ quốc tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây cho biết, Việt Nam đã liên tiếp 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Ông bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng của tuyến dịch vụ; đồng thời đánh giá đây là hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Trung Quốc - Việt Nam sâu sắc và thực chất, tăng cường kết nối giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai,” góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Ông Lưu Thắng Hữu cũng đánh giá cao tốc độ giải phóng tàu và tính chuyên nghiệp trong hoạt động tại Cảng Hải Phòng.

Động lực mới cho cảng biển hiện đại, xanh

Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng đạt hơn 42,672 triệu tấn, sản lượng container vượt 2,072 triệu TEU, lợi nhuận hợp nhất đạt trên 1.257 tỷ đồng. Đặc biệt, việc đưa Bến số 3 và số 4 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện vào khai thác đã góp phần đưa sản lượng container vượt mốc 2 triệu TEU/năm, khẳng định vị thế cảng nước sâu hiện đại hàng đầu miền Bắc; đồng thời hiện thực hóa khát vọng phát triển mà Bác Hồ hằng mong muốn.

Ông Phạm Hồng Minh cho biết, tiếp tục học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, phát huy kinh nghiệm hơn 150 năm phát triển, Cảng Hải Phòng cần sự hỗ trợ và phối hợp đồng bộ từ Trung ương và thành phố Hải Phòng để tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối cảng biển quan trọng.

Cảng Hải Phòng kiến nghị Trung ương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, khai thác đồng bộ cụm cảng nước sâu Lạch Huyện, thu hút các hãng tàu quốc tế mở các tuyến vận tải biển trực tiếp. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch liên vùng, phát triển các hành lang logistics kết nối Hải Phòng với Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh trọng điểm Bắc Bộ.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đường sắt và đường thủy nội địa kết nối cảng biển sẽ giúp tăng cường vận tải đa phương thức, giảm áp lực cho đường bộ, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải. Ngoài ra, việc hoàn thiện hành lang pháp lý về chia sẻ dữ liệu số giữa các bên và xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về AI, tự động hóa cũng là các giải pháp then chốt.

Cảng Hải Phòng đang viết tiếp "lời căn dặn của Người" bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa hạ tầng, khẳng định vị thế "trái tim kinh tế biển" của cả nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với thành phố Hải Phòng, đơn vị đề xuất thành phố tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối sau cảng, tăng cường liên kết giữa Cảng với các khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thành phố cũng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp cảng chuyển đổi năng lượng sạch, điện khí hóa thiết bị và bảo vệ môi trường biển. Đặc biệt, việc chú trọng quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của Cảng sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Có thể nói, những lời căn dặn của Bác Hồ cùng truyền thống "Đoàn kết-Kiên cường-Sáng tạo" vẫn luôn là kim chỉ nam soi đường. Phát huy niềm tự hào lịch sử, lấy con người làm nền tảng, năng suất chất lượng làm trọng tâm, Cảng Hải Phòng đang tự tin đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, quyết tâm khẳng định vững chắc vị thế cảng chủ lực phía Bắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước./.