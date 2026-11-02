Cảng Hải Phòng sớm 'cán đích' chỉ tiêu lợi nhuận năm, liên doanh đóng góp lớn

Một góc cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ thuộc Cảng Hải Phòng. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 930 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 27% YoY, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 38% YoY, từ 358 tỷ đồng lên 495 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 51% trong quý 3/2025 lên 53%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm 21% YoY, còn gần 23 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp 5 lần YoY, từ 4,5 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay phải trả với khoảng 23 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 12% YoY, lên 74 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 112 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh trong quý.

Khép lại quý 3/2026, Cảng Hải Phòng báo lãi sau thuế 451 tỷ đồng, tăng 52% YoY. Dù giảm khoảng 7% so với mức kỷ lục 486 tỷ đồng trong quý liền trước, lợi nhuận quý này vẫn duy trì ở mức cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp mang về 2.625 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% YoY từ 1.936 tỷ đồng. Lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.547 tỷ đồng và 1.287 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 66% và 81% YoY.

Năm nay, PHP đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.520 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 3/4 chặng đường, công ty đã vượt khoảng 2% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Rót hơn 1.400 tỷ đồng vào liên doanh cảng container

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cảng Hải Phòng đạt 10.372 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm khoảng 66%, tương ứng 6.859 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn đạt 3.513 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, đầu tư tài chính đạt 1.855 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với đầu năm. Phần lớn khoản mục này là vốn đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản đầu tư lớn nhất là tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng, với giá trị khoảng 1.440 tỷ đồng. Đây là liên doanh giữa Cảng Hải Phòng và Terminal Investment Limited (TIL), doanh nghiệp khai thác cảng container thuộc MSC – hãng vận tải biển Mediterranean Shipping Company. Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ tại liên doanh này.

Doanh nghiệp còn đầu tư khoảng 208 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ, 99 tỷ đồng vào Công ty TNHH SLS Logistics (Hải Phòng),...

Trái lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 86% YoY, xuống 177 tỷ đồng, chủ yếu do giá trị chi phí dở dang tại dự án hai bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giảm từ khoảng 1.184 tỷ đồng xuống còn 166 tỷ đồng.

Diễn biến này diễn ra sau khi dự án bến số 3 và số 4 tại Lạch Huyện được khánh thành và đưa vào khai thác từ tháng 5/2025.

Tại nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 546 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng từ 1.570 tỷ đồng lên 1.821 tỷ đồng, trở thành khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 2.877 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ 1.251 tỷ đồng xuống 1.087 tỷ đồng; nợ dài hạn giảm từ 1.846 tỷ đồng xuống 1.790 tỷ đồng.

Dư nợ vay và thuê tài chính dài hạn đạt 1.673 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với đầu năm. Khoản mục này bao gồm khoản vay tại BIDV phục vụ dự án đầu tư xây dựng bến số 3 và số 4 tại Lạch Huyện.