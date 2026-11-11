Cảng Đồng Nai (PDN): Dự kiến chi hơn 55 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026, lãi quý III tăng trưởng hai con số

Dự kiến chi 55,6 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Cảng Đồng Nai (mã ck: PDN) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11.

Theo thông báo, PDN dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Với gần 55,6 triệu cổ phiếu lưu hành, qua đó, PDN dự kiến cần chi 55,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Cổ đông của PDN dự kiến nhận tiền trả cổ tức vào ngày 09/12.

Ở diễn biến khác, vào tháng 8, PDN đã chi 111 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2025 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Cảng Đồng Nai nhiều năm duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tương đối cao, với tỷ lệ từng dao động từ 17% đến 45%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhiều lần phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, trong đó có các đợt theo tỷ lệ 100:30 năm 2010; 2:1 vào các năm 2014, 2018 và 2024; và 1:1 năm 2022.

Lãi quý III tăng gần 10%

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai cho thấy doanh thu thuần đạt 409 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy doanh thu tăng trưởng thấp, lãi gộp của doanh nghiệp vẫn đạt mức 162 tỷ đồng, cao hơn 8% so với quý III năm ngoái.

Tổng các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ ghi nhận gần 23 tỷ đồng, tăng hơn 7%. Nhờ kiểm soát tốt biên lợi nhuận, Cảng Đồng Nai thu về gần 119 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý III, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận mức lãi ròng hơn 369 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 81% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cho biết hoạt động khai thác cảng thời gian qua chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động của thị trường vận tải biển quốc tế. Từ tháng 2/2026, xung đột tại khu vực eo biển Hormuz đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải và kéo dài thời gian vận chuyển. Giá nhiên liệu hàng hải có thời điểm tăng trên 55%, khiến nhiều hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu và cước vận tải container tuyến Châu Á đi Hoa Kỳ tăng vọt.

Sự cạnh tranh trong việc thu hút nguồn hàng giữa các cảng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng cạn ICD cũng ngày càng gay gắt. Một số chính sách liên quan đến hàng quá cảnh chưa được tháo gỡ hoàn toàn, kết hợp với việc các hãng tàu hạn chế thay đổi cảng đích đã khiến sản lượng ngành hàng container của Cảng Đồng Nai sụt giảm gần 11% so với cùng kỳ.