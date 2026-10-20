Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi ròng tăng 10% trong quý 3, lượng tiền mặt vượt mốc nghìn tỷ

Doanh thu đi ngang nhưng lợi nhuận vẫn duy trì đà tăng

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán PDN) cho thấy doanh thu thuần đạt 409 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy doanh thu tăng trưởng thấp, lãi gộp của doanh nghiệp vẫn đạt mức 162 tỷ đồng, cao hơn 8% so với quý 3 năm ngoái.

Tổng các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ ghi nhận gần 23 tỷ đồng, tăng hơn 7%. Nhờ kiểm soát tốt biên lợi nhuận, Cảng Đồng Nai thu về gần 119 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận mức lãi ròng hơn 369 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 81% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Việc duy trì tỷ suất sinh lời ổn định giúp đơn vị vận hành cảng này tiếp tục tích lũy được nguồn lực tài chính dồi dào. Tính đến thời điểm cuối quý 3, tổng lượng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Cảng Đồng Nai đã đạt mức 1.040 tỷ đồng, tăng trên 14% so với con số ghi nhận hồi đầu năm.

Áp lực sụt giảm mảng container và giải pháp bù đắp sản lượng

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cho biết hoạt động khai thác cảng thời gian qua chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động của thị trường vận tải biển quốc tế. Từ tháng 2/2026, xung đột tại khu vực eo biển Hormuz đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải và kéo dài thời gian vận chuyển. Giá nhiên liệu hàng hải có thời điểm tăng trên 55%, khiến nhiều hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu và cước vận tải container tuyến Châu Á đi Hoa Kỳ tăng vọt.

Sự cạnh tranh trong việc thu hút nguồn hàng giữa các cảng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng cạn ICD cũng ngày càng gay gắt. Một số chính sách liên quan đến hàng quá cảnh chưa được tháo gỡ hoàn toàn, kết hợp với việc các hãng tàu hạn chế thay đổi cảng đích đã khiến sản lượng ngành hàng container của Cảng Đồng Nai sụt giảm gần 11% so với cùng kỳ.

Để khắc phục khó khăn, công ty đã đưa vào khai thác bãi container rỗng quy mô 2 ha cùng các hạng mục thuộc dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2A và giai đoạn 2B. Những hạng mục mới này góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và khai thác của cảng. Nguồn hàng alumin và hàng hóa của các đơn vị thuê bãi tại Cảng Gò Dầu tiếp tục duy trì mức ổn định. Các mặt hàng rời như than đá, bột đá, cát silica và hóa chất cũng ghi nhận mức biến động thấp so với cùng kỳ.

Cảng Đồng Nai cũng chủ động mở rộng hợp tác với các đơn vị vận chuyển đường thủy, đường bộ và các đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Yếu tố này đã giúp sản lượng ngành hàng tổng hợp của công ty tăng trưởng gần 7% trong quý 3/2026, bù đắp một phần cho sự sụt giảm của mảng container.