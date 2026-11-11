Cảng Đồng Nai chốt ngày chia cổ tức tiền mặt sau khi báo lãi 9 tháng tăng 11%

Ảnh minh họa: PDN.

CTCP Cảng Đồng Nai (HoSE: PDN) ngày 10/11 công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/11/2026. Doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 9/12 tới.

Với khoảng 55,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Đồng Nai phải chi 55,6 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (UPCoM: SNZ) hiện là công ty mẹ của Cảng Đồng Nai khi sở hữu hơn 28 triệu cổ phiếu, chiếm 51% vốn PDN. Hai cổ đông lớn khác là Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC) và CTCP Transimex (HOSE: TMS) lần lượt sở hữu gần 11 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 20,25%) và gần 5,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,63%).

Với tỷ lệ tạm ứng cổ tức 10%, SNZ dự kiến nhận khoảng 28 tỷ đồng, SWC nhận gần 11 tỷ đồng và Transimex nhận gần 5,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 20/4, PDN dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 40%. Như vậy, doanh nghiệp còn ít nhất một đợt chia cổ tức 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, doanh thu thuần của PDN đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Với giá vốn hàng bán là 247 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty đạt 162 tỷ đồng, tăng 9% YoY. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 37,3% lên 39,6%.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Cảng Đồng Nai báo lãi sau thuế quý 3/2026 đạt 119 tỷ đồng, tăng 10% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 1.224 tỷ đồng doanh thu thuần, 369 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 7% và 11% YoY.

So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua, sau 3/4 chặng đường, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 81% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi thiết lập đỉnh xấp xỉ 115.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 2/2026, thị giá PDN bước vào xu hướng điều chỉnh kéo dài. Tại phiên sáng ngày 11/11, mã đang giao dịch ở vùng giá 79.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 31% so với vùng đỉnh, tương đương vốn hóa 4.445 tỷ đồng.