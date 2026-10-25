Cảng Đình Vũ (DVP) lợi nhuận sau thuế tăng 16%, có hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã ck: DVP) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh doanh thu và giá vốn cùng tăng.

Quý III/2026, lợi nhuận sau thuế tăng 16%

Trong quý III/2026, Cảng Đình Vũ đạt 172,1 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 88 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 27%.

Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ 51% trong quý III/2025 xuống còn khoảng 49% trong quý này.

Ở hoạt động tài chính, DVP ghi nhận hơn 43,3 tỷ đồng doanh thu, gần tương đương mức 43,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ khoảng 17 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đạt gần 17,6 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Cảng Đình Vũ đạt 109,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 93,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 15% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DVP đạt 506,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ở mức 232 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 274,6 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 306,8 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 251,5 tỷ đồng, cùng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2026, DVP đã hoàn thành khoảng 67% kế hoạch sau 9 tháng.

Có hơn 1.000 tỷ đồng nằm trong tiền gửi ngân hàng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cảng Đình Vũ đạt 1.488,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt 1.031 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn nắm giữ hơn 25 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 129,7 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 34% so với mức 97 tỷ đồng đầu năm. Các khoản nợ chủ yếu là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn cùng khoản phải trả người lao động. Đáng chú ý, Cảng Đình Vũ không ghi nhận dư nợ vay tài chính cả ngắn hạn lẫn dài hạn.