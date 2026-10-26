Cảng Đình Vũ có trên 1.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của DVP đạt khoảng 588,6 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đạt tổng doanh thu 215,6 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,7 tỷ đồng, tăng khoảng 16%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 588,6 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 306,8 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 251,5 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Trong 9 tháng, khoản mục này đạt khoảng 82 tỷ đồng, gồm gần 49 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay và khoảng 31 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền.

Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, biên lợi nhuận gộp quý III giảm so với cùng kỳ do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu. Điều này cho thấy chi phí khai thác vẫn tạo áp lực nhất định lên hiệu quả hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DVP đạt khoảng 1.488,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt khoảng 1.031 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 25 tỷ đồng. Tổng lượng tiền và tiền gửi của doanh nghiệp vượt 1.056 tỷ đồng, tương đương khoảng 71% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả ở mức hơn 129,7 tỷ đồng và tất cả đều là nợ ngắn hạn, tập trung ở các khoản thuế phải nộp Nhà nước và chi phá trả người lao động. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn, cho thấy mức độ phụ thuộc thấp vào vốn vay.

Nợ phải trả của DVP ở mức hơn 129,7 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ)

Lượng tiền gửi lớn giúp DVP duy trì khả năng thanh khoản và tạo nguồn thu tài chính ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh cảng biển ngày càng gia tăng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và khả năng cải thiện hoạt động khai thác sẽ là những yếu tố quan trọng đối với triển vọng kinh doanh.

Theo kế hoạch năm 2026, Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu doanh thu 820 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 61,8% kế hoạch doanh thu và 66,7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Như vậy, trong quý IV, DVP cần đạt thêm khoảng 313,2 tỷ đồng doanh thu và 153,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế để hoàn thành kế hoạch năm.

Đây là nhiệm vụ cần hoàn thành trong bối cảnh sản lượng container chưa tăng trở lại. Theo số liệu sản xuất kinh doanh 9 tháng, sản lượng container của DVP đạt khoảng 322.019 TEU, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản lượng hàng bách hóa đạt 327.424 tấn, tăng 863,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phân hóa giữa các nhóm hàng cho thấy doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì khách hàng, nâng cao hiệu suất khai thác và tối ưu cơ cấu dịch vụ để hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đề cập áp lực cạnh tranh tại Hải Phòng, trong bối cảnh các cảng mới và cảng nước sâu có lợi thế về hạ tầng, thiết bị và khả năng tiếp nhận tàu lớn. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hút hàng hóa của Cảng Đình Vũ trong dài hạn.

Với kết quả 9 tháng tăng trưởng tích cực, Cảng Đình Vũ vẫn cần tăng tốc trong quý IV để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời duy trì sức cạnh tranh trong thị trường cảng biển Hải Phòng.