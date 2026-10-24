Cảng Đình Vũ có hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 71% tổng tài sản

Ảnh minh họa: DVP.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, trong kỳ, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) đạt 172 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn hàng bán đạt 88 tỷ đồng, tăng 37,5% YoY; lợi nhuận gộp đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 27% YoY.

Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 51% của quý 3/2025 xuống 49%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 43 tỷ đồng, gần tương đương mức 43,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ khoảng 17 triệu đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp gần 18 tỷ đồng, tăng 22% YoY.

Khép lại quý 3, lợi nhuận trước thuế của DVP đạt 109 tỷ đồng, tăng 15% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng 16% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cảng Đình Vũ ghi nhận doanh thu thuần đạt 507 tỷ đồng, tăng 16% YoY. Giá vốn hàng bán ở mức 232 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 275 tỷ đồng, tăng gần 14% YoY. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 54%.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh với doanh thu trong 9 tháng đạt 82 tỷ đồng, tăng 37% YoY. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản thu này chủ yếu đến từ 49 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay và 31 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 307 tỷ đồng và 252 tỷ đồng, đồng loạt tăng 18% YoY.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua, tính đến cuối quý 3/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành 67% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DVP đạt gần 1.489 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt 1.031 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn nắm giữ hơn 25 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Tính chung hai khoản tiền và đầu tư tiền gửi có kỳ hạn, DVP có hơn 1.056 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, chiếm 71% tổng tài sản.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở cuối tháng 9/2026 xấp xỉ 130 tỷ đồng, tăng 34% so với mức 97 tỷ đồng đầu năm. Các khoản nợ chủ yếu là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn, phải trả người lao động. DVP cũng không ghi nhận dư nợ vay tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn.