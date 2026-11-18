Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào chung tay chăm lo người nghèo, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết việc ủng hộ 700 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố góp phần cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng trao bảng biểu trưng ủng hộ 700 triệu đồng Quỹ "Vì người nghèo" đến Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: Thái Cường.

Đây là hoạt động thường xuyên của Cảng Đà Nẵng bên cạnh tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc chăm lo công tác an sinh xã hội đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Cảng Đà Nẵng đối với cộng đồng.