Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" do Cảng Đà Nẵng ủng hộ. Ảnh: TRỌNG HUY

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào chung tay chăm lo người nghèo, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Với việc Cảng Đà Nẵng ủng hộ 700 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố góp phần cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Cảng Đà Nẵng đối với cộng đồng.